Главное на 24 февраля (вечер)

Финансы

Представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Украине не подтверждает информацию о возобновлении работы миссии фонда в нашей стране в начале марта текущего года.

Так, постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, комментируя УНИАН информацию, которая появилась в СМИ со ссылкой на и. о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО о возможном приезде в Украину 7 марта технической миссии МВФ, сообщил, что на данный момент миссия в указанные сроки не планируется.

«Если будет принято решение о приезде миссии МВФ в Киев, представительство МВФ в Украине обязательно сообщит об этом», – отметил М.АЛЬЕР.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9750/7,9860 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9775/7,9835 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9760/7,9800 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2655/0,2659 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2655/0,2658 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2659/0,2661 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,0102 рубля за доллар (-0,0873).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3505/1,3570 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7970/10,8155 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7940/10,8055 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,7970/10,8090 грн./рубль.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен БЕРНАНКЕ прогнозирует, что дальнейшие экономические условия в США создадут необходимость удержания процентных ставок «на исключительно низком уровне в течение продолжительного времени».

Как сообщает РБК, с таким заявлением Б.БЕРНАНКЕ выступил сегодня в Конгрессе США.

Глава ФРС постарался успокоить рынки, уже начавшие готовиться к повышению краткосрочных ставок, заявив, что повышение дисконтной ставки не сигнализирует о каких-либо изменениях монетарного курса Федерального резерва.

По словам Б.БЕРНАНКЕ, этот шаг направлен на то, чтобы отучить банки полагаться на финансирование Центробанка и подтвердить приоритет частного фондирования.

Как отмечает агентство, рынки и экономисты придают выступлению Б.БЕРНАНКЕ огромное значение, особенно в контексте намечающегося перелома в монетарной политике ФРС.

Чистый убыток американского ипотечного инвестиционного фонда Freddie Mac (официальное название – Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования) по итогам 2009 года составил 21,6 млрд. долл., тогда как в 2008 году чистый убыток фонда составил 50,1 млрд. долл.

Как сообщает РБК, об этом сказано в распространенных сегодня материалах Freddie Mac.

В IV квартале 2009 года чистые убытки американского ипотечного колосса составили 6,5 млрд. долл. против убытков за аналогичный период годом ранее в размере почти 24 млрд. долл.

После выплаты дивидендов по привилегированным акциям в пользу Министерства финансов США, которое владеет почти 80% акций компании, чистый убыток Freddie Mac в октябре-декабре 2009 года составили 7,8 млрд. долл., а за весь год – 25,7 млрд. долл.

По данным Freddie Mac, с июня 2006 года цены на жилье в США снизились в общей сложности на 18%. При этом негативный тренд продолжался и в последние месяцы прошлого года: за IV квартал 2009 года американское жилье подешевело на 1,2%.

Промышленность

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s прогнозирует рост украинской экономики в 2010 году на уровне 3,5%, в 2011 году – 4%.

Об этом сказано в обнародованном на сайте S&P отчете «Банки Казахстана, России и Украины будут следовать стратегии осторожного роста с тем, чтобы противостоять рецессии».

По прогнозам рейтингового агентства, инфляция в Украине в текущем году составит 13%, а в 2011 году она замедлится до 9%.

«Мы ожидаем более медленного восстановления экономики Украины в 2010 году в связи с наибольшим ущербом, нанесенным банковскому сектору, и самым высоким среди трех стран уровнем безработицы, сдерживающей рост потребительских расходов», – отмечают в S&P.

По прогнозам экспертов Standard & Poor`s, уровень безработицы в Украине в 2010 году снизится до 15%, а в 2011 году – до 10% по сравнению с 18% по итогам 2009 года.

Новости ТЭК

АК «Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в прошлом году компания увеличила чистый доход на 7,8% – до 6 млрд. 417,923 млн. грн. Прибыль "Киевэнерго" от операционной деятельности по итогам года составила 463,565 млн. грн.

«Положительный результат от операционной деятельности компании в прошлом году свидетельствует о том, что «Киевэнерго» успешно преодолела сложный, особенно в финансовом плане, 2009 год. Убытки компании по итогам 2009 года обусловлены только курсовой разницей и внесением результатов переоценки основных средств в учет компании. К тому же, убытки по сравнению с прошлым годом нам удалось сократить вчетверо. Главным фактором стало то, что мы добились от местной власти частичной компенсации убытка в размере 1,384 млрд. грн., который несет компания из-за того, что тарифы на тепловую энергию в Киеве ниже уровня ее себестоимости», – цитирует пресс-служба финансового директора АК «Киевэнерго» Михаила УТКИНА.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) оставила прогнозную оптовую цену электроэнергии на март 2010 года на уровне февраля – 454,64 грн. за МВт/ч.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ №154 от 23 февраля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Агропром

На сегодняшний день экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года составил 16 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По прогнозам Министерства аграрной политики, экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году составит порядка 22 млн. тонн.

Согласно балансу МинАП, предложение зерна в Украине в 2009-1010 МГ составит 53,8 млн. тонн, при этом внутреннее производство прогнозируется на уровне 46,2 млн. тонн, а общая потребность внутреннего рынка оценивается в 47,3 млн. тонн. Из них на пищевые потребности – 6,8 млн. тонн, на семена – 3,1 млн. тонн, на корм для скота – 15 млн. тонн, на непищевую переработку – 2 млн. тонн, а на экспорт – 2 млн. тонн.

При этом на конец 2009-2010 МГ ожидаются остатки в объеме 6,5 млн. тонн.

(УНИАН)