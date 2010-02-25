Ющенко принял отставку Ульянченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял отставку Веры УЛЬЯНЧЕНКО с должности главы Секретариата Президента.

Текст соответствующего указа от 24 февраля размещен на официальном сайте Президента.

“В соответствии со статьей 31 Закона Украины «О государственной службе» принять отставку главы Секретариата Президента Украины УЛЬЯНЧЕНКО Веры Ивановны”, - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО подала в отставку 23 февраля.

Также Президент Украины уволил ряд заместителей главы Секретариата Президента.

В частности, своим указом В.ЮЩЕНКО уволил Юрия ЄХАНУРОВА с должности первого заместителя главы Секретариата Президента.

Также В.ЮЩЕНКО принял отставку первого заместителя главы Секретариата Президента - Представителя Президента в Кабинете министров Александра ШЛАПАКА, заместителя главы Секретариата Президента - Представителя Президента в Верховной Раде Игоря ПОПОВА, заместителя главы Секретариата Президента Валентины РУДЕНКО.

Освобожден от должности заместителя главы Секретариата Президента и Иван ПЕРЕХОДА - в связи с выходом на пенсию.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО принял отставку первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира ОГРИЗКО, а также директора Национального института стратегических исследований Юрия РУБАНА.

Освобожден также от должности руководителя Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК - согласно поданному им заявлению.

Богдан СОКОЛОВСКИЙ освобожден от должности Представителя Президента по международным вопросам энергетической безопасности в связи с переходом на другую работу.