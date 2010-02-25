На инаугурации в ВР присутствуют Кучма

На инаугурации в Верховной Раде Украины присутствуют бывший Президент Украины Леонид КУЧМА и ряд бывших премьер-министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в сессионном зале парламента Украины присутствуют бывшие премьер-министры Украины: Виталий МАСОЛ, Витольд ФОКИН, Евгений МАРЧУК.

Также в сессионном зале присутствует бывшая председатель ВР УССР Валентина ШЕВЧЕНКО и экс-председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Также в сессионном зале находится жена новоизбранного Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ с внуком.

В ложе правительства частично присутствуют члены Кабинета министров Украины, но нет премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

В сессионном зале также присутствует Секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.