Депутаты от БЮТ и Тимошенко отсутствуют на инаугурации

Народные депутаты от БЮТ и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отсутствуют в сессионном зале Верховной Рады на церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, места депутатов фракции БЮТ в сессионном зале свободны. Так же свободное место премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Не явились на инаугурацию подавляющее количество членов правительства.

За несколько дней до инаугурации члены БЮТ заявляли, что не будут принимать участия в заседании ВР, а позже не исключили, что все же придут.

Сегодня в 9.00 состоялось заседание фракции БЮТ, однако члены фракции отказываются от любых комментариев.

В то же время на инаугурацию прибыли бывший Президент Украины Леонид КУЧМА и ряд бывших премьер-министров Украины, в частности, Виталий МАСОЛ, Витольд ФОКИН, Евгений МАРЧУК.

Также в сессионном зале присутствуют бывшая председатель Верховной Рады УССР Валентина ШЕВЧЕНКО и экс-председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.