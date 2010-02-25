Янукович принес присягу Президента Украины

На торжественном заседании Верховной Рады Украины Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принес присягу народу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, приведение Президента Украины к присяге осуществил председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК.

Президент приносил такую присягу: "Я, Виктор ЯНУКОВИЧ, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, подносить авторитет Украины в мире".

В.ЯНУКОВИЧ также получил удостоверение Президента и официальные символы власти.

Сразу после принесения присяги на верность украинскому народу В.ЯНУКОВИЧ подписал текст присяги и передал его председателю Конституционного Суда Андрею СТРИЖАКУ.

После этого А.СТРИЖАК объявил, что новоизбранный Президент принес присягу и вступил на пост Президента Украины.

Он также вручил В.ЯНУКОВИЧУ Свидетельство о вступлении на пост Президента и официальные символы главы государства - Знак Президента Украины, Печать и Булаву.

После этого на площади возле здания Верховной Рады. где проходила церемония инаугурации, воины Почетного караула установили Государственный флаг и Флаг Президента на автомобиль главы государства.

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ вручил В.ЯНУКОВИЧУ Удостоверение Президента Украины.

После этого Национальный заслуженный академический украинский хор им. Г.Веревки исполнил Молитву за Украину Николая Лысенко.