ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кто возглавит фондовый рынок», в котором пишет - Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку может возглавить близкий к бизнесмену Ринату Ахметову народный депутат Игорь Прасолов…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/kto-vozglavit-fondovyj-rynok-137797/

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Также «Дело» в материале «Правительство сэкономило на выборах и армии» пишет – в январе расходы общего фонда госбюджета были профинансированы на 91,8% плана. Урезав траты на выборы, содержание военнослужащих и дипломатов, правительство сэкономило более 1,3 млрд. гривень…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/pravitelstvo-sekonomilo-na-vyborah-armii-137795/

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«Дело» в материале «Тигипко: Окружение Януковича меня не утопит» подает интервью потенциального премьер-министра Сергея Тигипко, который рассказал изданию, кто в ближайшем будущем примкнет к его команде, и о том, что повлечет за собой возможный приход в политику совладельца группы «Приват» Игоря Коломойского…

http://delo.ua/mneniya/intervjy/sergej-tigipko-okruzhenie-janukovicha-menja-ne-utopit-137792/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Автострахование гонится за ценой» пишет – автострахование может подорожать почти вдвое, если страховщики воспользуются решением Госфинуслуг о повышении максимальных коэффициентов, используемых для расчета стоимости полисов "автогражданки". Увеличение тарифов страховщики считают оправданным, так как в два раза будут повышены и страховые выплаты при ДТП. Пострадавшими при такой тарифной реформе окажутся жители городов–спутников Киева, которые будут платить столько же, сколько и водители из городов-миллионников…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1327891

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Нефть вспыхнула конфликтом» пишет – "Татнефть" получила союзника в борьбе с группой "Приват" за контроль над "Укртатнафтой". Вчера в конфликт вмешалось Минтопэнерго, которое обвинило руководство "Нафтогаза" в том, что оно без согласования с Кабинетом министров поддержало группу "Приват" на прошедшем собрании акционеров "Укртатнафты". Если "Татнефть" в суде привлечет Минтопэнерго в качестве третьей стороны, она сможет оспорить решения собрания акционеров, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1327883

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Издание «Экономические известия» в материале «Стельмах делает ставку» пишет – председатель НБУ провел встречу с представителями крупнейших коммерческих банков, на которой обсуждались способы снижения стоимости гривневых ресурсов. Одним из инструментов такого снижения в Нацбанке считают уровень учетной ставки, которая может быть снижена до 6% годовых. С августа прошлого года она составляет 10,25% годовых…

http://eizvestia.com/fin/full/4192036

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Также «Экономические известия» в публикации «Фонд возвращается с весной» пишут - пауза, которую Международный валютный фонд взял в отношениях с Украиной на время президентских выборов, близка к завершению. Сотрудничество в ближайшее время может возобновиться, ибо и новой власти видимо не обойтись без дешевых денег для выполнения бюджета…

http://eizvestia.com/state/full/4192025

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«Газета по-киевски» в материале «Где в Киеве свалки снега устроили» пишет – экологи утверждают, что не вывозить с улиц и дворов снег... хорошо: он растает и утечет в канализацию. Намного хуже, когда его сваливают в зеленых зонах…

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/25/063136.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Губернаторами Януковича могут стать Ульянченко, Балога и Лукьянов» пишет – имена претендентов на посты руководителей практически всех областей уже определены. Для многих из них губернаторское кресло станет логическим завершением успешной работы на должности руководителя штаба или избирательной кампании кандидата в президенты Виктора Януковича…

http://www.segodnya.ua/news/14118086.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Каким банкам доверяют украинцы...» подает аналитический обзор результатов работы банков за 2009 год: победители и проигравшие в войне за вклады населения ( часть 2 – крупные банки)

https://economics.unian.net/rus/detail/37853

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банкиры предпочитают «защищаться» от госохраны и НБУ, а не от грабителей» пишет - НБУ требует от банков повышения безопасности. ГПУ при этом угрожает банкирам уголовными делами «за халатность». А последние стоят на своем: охрана наших денег - наша проблема…

https://economics.unian.net/rus/detail/37919

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Военная Lada» пишет – помочь «АвтоВАЗу» поднять продажи взялось Минобороны РФ. Оно компенсирует офицерам 15% первоначального взноса при покупке в кредит Lada 4 × 4…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/25/226569

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Издание «Известия» в публикации «Хлебное довольствие» пишет - пять миллиардов рублей - такую сумму правительство России решило выделить на поддержку экспорта зерна. Это позволит увеличить присутствие РФ на внешнем рынке. Но много заработать не получится - по прогнозам ООН, в ближайшие год-полтора цены на пшеницу будут снижаться…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138871/

(УНИАН)