Анонс на 25 февраля

Состоится конференция “Коммерческое плодоовощеводство, цветоводство и озеленение в Украине”. Участники: советник по вопросам сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания посольства Королевства Нидерландов в Киеве Мейвес Браувер; эксперт Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Карен Фишер; менеджер по сельскому хозяйству Представительства BASF в Украине Ханс Бестман; президент холдинга “Агроф’южн” Сергей Сипко, основатель ООО “Ольвита” Юрий Богуславский и другие.

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Состоится заседание НКРЭ.

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В ВРУ начнется торжественное заседание по случаю принесения Присяги новоизбранным Президентом Украины Виктором Януковичем Украинскому народу. В ходе заседания В.Янукович обратится к Украинскому народу с инаугурационной речью. По завершении, В.Янукович прибудет в Секретариат Президента Украины, где состоится церемония принесения военных почестей Президенту Украины. После рапорта начальника Генерального штаба, Главнокомандующего ВСУ Ивана Свиды воины Почетного караула пройдут торжественным маршем перед Президентом Украины, Верховным Главнокомандующим. В „Украинском доме” состоится Торжественный прием от имени Президента Украины В. Януковича для руководителей иностранных делегаций. Президентский прием будет транслироваться в прямом эфире.

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Государственная налоговая администрация Украины проведет «прямую» телефонную линию по вопросам антикоррупционной политики. В работе примет участие первый зам.начальника налоговой милиции, начальник управления по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы Владимир Баканов.

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Состоятся публичные дебаты на тему: «Украина не преодолеет криза без России». Организаторы: Фонд «Эффективное Управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: Кирилл Дмитриев, президент Icon Private Equity; Евгений Гавриленков, управляющий директор группы компаний Тройка, Россия; Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина, политолог, шеф-редактор газеты «Левый берег»; Андрей Шевченко, первый зам.председателя Комитета по вопросам свободы слова и информации Верховной Рады Украины, политик, журналист.

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