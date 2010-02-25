Курс НБУ на 25.02.10

Официальный курс НБУ на 25.02.10100 USD – 799.0000 (24 февраля – 799.0000)100 EUR – 1082.4053 (24 февраля – 1084.8023)10 RUR – 2.6606 (24 февраля – 2.6500) Учетные курсы банковских металлов на 25.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87330.70 (24 февраля-88848.80) 961 XAG 10 Серебро-1259.22 (24 февраля-1286.39) 962XPT10Платина-119610.30(24 февраля-122966.10) 964XPD10 Палладий-34277.10(24 февраля-35555.50)

Официальный курс НБУ на 25.02.10 100 USD – 799.0000 (24 февраля – 799.0000) 100 EUR – 1082.4053 (24 февраля – 1084.8023) 10 RUR – 2.6606 (24 февраля – 2.6500) Учетные курсы банковских металлов на 25.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87330.70 (24 февраля-88848.80) 961 XAG 10 Серебро-1259.22 (24 февраля-1286.39) 962XPT10Платина-119610.30(24 февраля-122966.10) 964XPD10 Палладий-34277.10(24 февраля-35555.50)

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