Янукович сократит расходы на содержание Секретариата

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает сократить расходы на содержание Секретариата главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время инаугурационной речи в Верховной Раде.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что все свои обещания, которые он дал украинскому народу, выполнит.

В частности, по словам Президента, будут выплачены все задолженности по зарплатам и пенсиям, «чего так и не сделало действующее правительство». Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, учитывая катастрофическую ситуацию с государственными финансами, это будет сделано за счет сокращения расходов на бюрократическую систему.

«Одним из моих первых указов на посту Президента будет указ о сокращении расходов на Секретариат Президента и другие структуры, которые обеспечивают его деятельность», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.