Янукович сократит расходы на содержание Секретариата
Все свои обещания выполнит...
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает сократить расходы на содержание Секретариата главы государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время инаугурационной речи в Верховной Раде.
В.ЯНУКОВИЧ заверил, что все свои обещания, которые он дал украинскому народу, выполнит.
В частности, по словам Президента, будут выплачены все задолженности по зарплатам и пенсиям, «чего так и не сделало действующее правительство». Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, учитывая катастрофическую ситуацию с государственными финансами, это будет сделано за счет сокращения расходов на бюрократическую систему.
«Одним из моих первых указов на посту Президента будет указ о сокращении расходов на Секретариат Президента и другие структуры, которые обеспечивают его деятельность», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.