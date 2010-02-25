Янукович создал Администрацию Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Администрацию Президента Украины и назначил ее главой Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 25 февраля “О первоочередных мерах по обеспечению деятельности Президента Украины”, текст которого размещен на сайте главы государства.

С целью обеспечения эффективного осуществления Президентом Украины своих конституционных полномочий, реализации главой государства консолидирующей роли в объединении всех конструктивных сил в обществе, ускоренного решения неотложных социальных, экономических и других проблем, сокращения расходов Государственного бюджета, в соответствии с пунктом 28 статьи 106 Конституции Украины В.ЯНУКОВИЧ постановил создать Администрацию Президента Украины, ликвидировав Секретариат Президента Украины.

На эту структуру Президент возложил организационное, правовое, консультативное, материально-техническое и другое обеспечение осуществления своих конституционных полномочий.

Этим же указом главой Администрации Президента Украины назначен С.ЛЕВОЧКИН.

Ему поручено в недельный срок внести на утверждение главы государства проект Положения об Администрации Президента Украины, а также предложения о ее структуре, предельной численности работников, предусмотрев уменьшение ее не менее, чем на 20%.

Работникам Секретариата Президента Украины В.ЯНУКОВИЧ указал продолжать исполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудового договора с ними.