Президент провел кадроые назначения

12:47, 25 февраля 2010
Разное
1

В Администрации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №267/2010 назначил Ирину АКИМОВУ первым заместителем главы Администрации Президента Украины.

Президент также назначил Станислава СКУБАШЕВСКОГО заместителем главы Администрации Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики. Андрей КРАВЕЦ назначен руководителем Государственного управления делами.

В.ЯНУКОВИЧ назначил Рафальского заместителем главы Администрации Президента Украины - руководителем Главного управления документального обеспечения.

Президент также назначил Анну ГЕРМАН заместителем главы Администрации Президента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter