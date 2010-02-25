Президент провел кадроые назначения
12:47, 25 февраля 2010Разное
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В Администрации
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №267/2010 назначил Ирину АКИМОВУ первым заместителем главы Администрации Президента Украины.
Президент также назначил Станислава СКУБАШЕВСКОГО заместителем главы Администрации Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики. Андрей КРАВЕЦ назначен руководителем Государственного управления делами.
В.ЯНУКОВИЧ назначил Рафальского заместителем главы Администрации Президента Украины - руководителем Главного управления документального обеспечения.
Президент также назначил Анну ГЕРМАН заместителем главы Администрации Президента.
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