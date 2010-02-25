Янукович не сможет кардинально изменить отношения Украины и РФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не сможет кардинально изменить отношения Украины и России.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор российского Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского зарубежья Алексей ВЛАСОВ.

«Я думаю, что в ближайшее время кардинальных перемен не произойдет в силу ряда причин. Главная из них – В.ЯНУКОВИЧ в определенном смысле не самостоятельный в своих действиях», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, кроме внутренних зон влияния в Партии регионов нужно учитывать определенный уровень цивилизационного раскола в Украине. «Если В.ЯНУКОВИЧ будет Президентом всей Украины, о чем он заявляет, он должен будет учитывать желания электората, проживающего в западных регионах Украины. Следовательно, резкой перемены курса ожидать не стоит», - сказал эксперт.

А.ВЛАСОВ также отметил, что это подтверждает тот факт, что В.ЯНУКОВИЧ намерен первый визит в качестве Президента осуществить в Брюссель, а не в Москву.

В то же время, он предположил, что В.ЯНУКОВИЧ «сдаст в архив» темы, раздражающие российскую политическую элиту, в первую очередь, это касается «исторических войн».

По мне нию российского эксперта, движение в Европу будет более гибким, без спешки, как это было при президентстве Виктора ЮЩЕНКО. «Изменения будут, но не такие кардинальные, на что рассчитывают некоторые российские политики», - подчеркнул он.

Как сказал А.ВЛАСОВ, в отказе Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА присутствовать на инаугурации В.ЯНУКОВИЧА не стоит искать глубокого подтекста. «Не всегда и не везде на инаугурацию ближайших союзников выезжал ПУТИН. Этим же путем идет МЕДВЕДЕВ», - сказал он.

А.ВЛАСОВ считает, что присутствие Д.МЕДВЕДЕВА лишний раз подчеркивало бы зависимость нового Президента Украины от Кремля, чего на самом деле в прямой форме нет.

Эксперт также считает, что среди российской элиты есть понимание ограниченности возможностей В.ЯНУКОВИЧА. «Больших ожиданий резких перемен нет, например, вхождения в ЕЭП и Таможенный союз. Есть благое пожелание, но на практике есть понимание предела возможностей влияния нового Президента на развитие украино-российских отношений», - сказал А.ВЛАСОВ.

По мнению эксперта, главными пунктами повестки дня российско-украинских отношений будут статус русского языка, переговоры по Черноморскому флоту РФ, а также энергетика.