Ахметов: БЮТ и НУ–НС нужно уметь признавать свои ошибки

Народный депутат Украины от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ считает, что отсутствие депутатов от фракций «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ на инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА продемонстрировало их политическую культуру.

"То, что они не присутствовали, это показывает их уровень культуры. Победу В.ЯНУКОВИЧА признал весь мир. Вообще, важно уметь признавать свои ошибки", - сказал Р.АХМЕТОВ в эксклюзивном комментарии "Левому берегу", выходя из здания Верховной Рады Украины.

Вместе с тем, он затруднился ответить на вопрос, скажется ли демарш демократов на их будущих коалиционных перспективах. "Все в их руках", - сказал Р.АХМЕТОВ.

О самом же формате новой коалиции, считает Р.АХМЕТОВ, говорить еще рано. "В любом случае, поведение депутатов от БЮТ не снижает легитимность В.ЯНУКОВИЧА", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от БЮТ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а также часть депутатов из фракции НУ-НС не пришли в Верховную Раду на церемонию инаугурации новоизбранного Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.