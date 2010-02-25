Янукович потратил на выборы 322,5 млн. грн.
12:53, 25 февраля 2010Разное
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Отчет о формировании фонда
Виктор ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом на пост Президента Украины, израсходовал на проведение выборов 322 млн. 545,8 тыс. грн.
Такие данные приводятся в отчете о формировании избирательного фонда В.ЯНУКОВИЧА в газете «Урядовый курьер» (№36 от 25 февраля т.г.).
Согласно отчету, вся сумма избирательного фонда была сформирована за счет средств Партии регионов.
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