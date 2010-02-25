Тимошенко израсходовала на выборы 289,9 млн. грн.
13:08, 25 февраля 2010Разное
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Не использовала собственные средства
Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО израсходовала на проведение выборов 289 млн. 930 тыс. 114,64. грн.
Такие данные приводятся в отчете о формировании избирательного фонда Ю.ТИМОШЕНКО в газете «Урядовый курьер» (№36 от 25 февраля т.г.).
Согласно отчету, из общей суммы избирательного фонда 272,1 млн. грн. – средства партии, 18 млн. грн. – добровольные взносы физических лиц.
При этом кандидат не использовала на выборах собственные средства.
В то же время 246 тыс. грн. добровольных взносов были возвращены физическим лицам, 762,85 грн. – перечислены в госбюджет.
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