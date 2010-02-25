Суд отказал в удовлетворении иска "ТЕКТ"

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска главы группы компаний "ТЕКТ" Вадима ГРИБА о наличии оснований для увольнения председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Сергея ПЕТРАШКО и некоторых членов комиссии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Суд также отказал В.ГРИБУ в признании незаконным решения ГКЦБФР об исключении его кандидатуры из состава Стратегической группы при ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2010 г. собственник и председатель набсовета ГК «ТЕКТ» В.ГРИБ подал иск к ГКЦБФР и ее председателю С.ПЕТРАШКО в Окружной административный суд г. Киева. Причиной подачи иска выступило размещенное 17 декабря 2009 года на сайте ГКЦБФР решение этого органа об исключении В.ГРИБА из состава Стратегической Группы при ГКЦБФР. Собственник группы компаний ТЕКТ также в своем иске поддал сомнению законность назначения на должность председателя комиссии С.ПЕТРАШКО и нескольких членов ГКЦБФР.