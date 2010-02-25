Черновецкий назначен членом Высшего совета юстиции

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначен членом Высшего совета юстиции вместо Степана ГАВРИША. Соответствующий указ № 262/2010 24 февраля подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Как сообщает официальный сайт Президента, указ подписан в соответствии со статьей 131 Конституции Украины и статей 5 и 9 Закона Украины «О Высшем совете юстиции».

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