ГЛАВНОЕ на 25 февраля (день)

Хроника событий первой половины дня

Выборы

На торжественном заседании Верховной Рады Украины Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принес присягу народу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, приведение Президента Украины к присяге осуществил председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК.

Президент приносил такую присягу: "Я, Виктор ЯНУКОВИЧ, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, подносить авторитет Украины в мире".

В.ЯНУКОВИЧ также получил удостоверение Президента и официальные символы власти.

Сразу после принесения присяги на верность украинскому народу В.ЯНУКОВИЧ подписал текст присяги и передал его председателю Конституционного Суда Андрею СТРИЖАКУ.

После этого А.СТРИЖАК объявил, что новоизбранный Президент принес присягу и вступил на пост Президента Украины.

Он также вручил В.ЯНУКОВИЧУ Свидетельство о вступлении на пост Президента и официальные символы главы государства - Знак Президента Украины, Печать и Булаву.

После этого на площади возле здания Верховной Рады. где проходила церемония инаугурации, воины Почетного караула установили Государственный флаг и Флаг Президента на автомобиль главы государства.

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ вручил В.ЯНУКОВИЧУ Удостоверение Президента Украины.

После этого Национальный заслуженный академический украинский хор им. Г.Веревки исполнил Молитву за Украину Николая Лысенко.

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Администрацию Президента Украины и назначил ее главой Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 25 февраля “О первоочередных мерах по обеспечению деятельности Президента Украины”, текст которого размещен на сайте главы государства.

С целью обеспечения эффективного осуществления Президентом Украины своих конституционных полномочий, реализации главой государства консолидирующей роли в объединении всех конструктивных сил в обществе, ускоренного решения неотложных социальных, экономических и других проблем, сокращения расходов Государственного бюджета, в соответствии с пунктом 28 статьи 106 Конституции Украины В.ЯНУКОВИЧ постановил создать Администрацию Президента Украины, ликвидировав Секретариат Президента Украины.

На эту структуру Президент возложил организационное, правовое, консультативное, материально-техническое и другое обеспечение осуществления своих конституционных полномочий.

Этим же указом главой Администрации Президента Украины назначен С.ЛЕВОЧКИН.

Ему поручено в недельный срок внести на утверждение главы государства проект Положения об Администрации Президента Украины, а также предложения о ее структуре, предельной численности работников, предусмотрев уменьшение ее не менее, чем на 20%.

Работникам Секретариата Президента Украины В.ЯНУКОВИЧ указал продолжать исполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудового договора с ними.

Финансы

Профицит текущего счета платежного баланса Украины в январе 2010 года составил 229 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В сообщении отмечается, что возврат сальдо к положительному значению, по сравнению с дефицитом в конце прошлого года, обусловлен сезонным снижением деловой активности в начале года, отсутствием значительного оттока в статье «Доходы», существенным расширением профицита торговли услугами и сокращением объемов поставок природного газа.

«Но по сравнению с январем прошлого года положительное сальдо текущего счета сократилось (на 460 млн. долл.), что, однако, полностью объясняется очень низкими поставками природного газа в январе 2009 года. В результате кумулятивный (за последние 12 месяцев) дефицит текущего счета увеличился и составил 2,4 млрд. долл. (в декабре – 1,9 млрд. долл.)", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время отрицательное сводное сальдо платежного баланса, по сравнению с предыдущими месяцами, расширилось до 1,1 млрд. долл. из-за возобновления формирования дефицита финансового счета (1,3 млрд. долл.). Главными факторами, как и в прошлом году, являлись погашение банковским сектором своих внешних долговых обязательств, высокие объемы прироста наличных средств в других секторах экономики и низкие объемы притока прямых иностранных инвестиций.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса по итогам 2009 года составил 1,94 млрд. долл. Виктор ЮЩЕНКО прогнозировал дефицит платежного баланса по итогам 2010 года на уровне 3-3,2 млрд. долл.

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В январе 2010 г. страховые компании Украины перечислили в бюджет налоги и сборы в сумме 26 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.

В том числе сумма перечисленного налога на прибыль составила 11,2 млн. грн., что на 22% больше по сравнению с январем 2009 г.

При этом налог на прибыль, уплаченный группой страховых компаний с суммой страховых премий свыше 150 млн. грн., которые формируют 62,2% общей суммы таких премий в Украине, составляет 54,8% от уплаты этого налога всеми страховыми компаниями.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 24 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4%, по сравнению с 24 февраля, и сегодня составляет 10,71 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 10,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,61-10,79 грн./евро, по продаже – в пределах 10,81-10,94 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 февраля, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2598 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2674 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2063-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,03 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 24 февраля и сегодня составляет 10,74 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,99 грн./евро, по продаже – в пределах 10,82-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 февраля, понизился на 0,3% и сегодня составляет 0,2569 грн./рубль, продажи – на 0,2% – 0,2677 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2063-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,04 грн., евро – 10,70/10,93 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,05 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,70/10,85 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,824053, к российскому рублю – 0,26606.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9855 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2653/0,2658 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7540/10,7715 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3483/1,3485 долл./евро (среда, 24 февраля, - 1,3537/1,3539 долл./евро).

В среду, 24 февраля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Банки

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность проведения специальных аукционов по продаже валюты населению после 20 числа месяца только при достаточном объеме заявок.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей КРУГЛИК.

Он отметил, что Нацбанк будет продолжать проводить спецаукционы по продаже валюты, при этом, вероятно, несколько откорректирует график проведения, с учетом того, что основной объем выплат по кредитам и соответственно основной объем заявок приходится на первую половину месяца.

«НБУ совершенствует проведение по датам, чтобы проводить аукционы до 20 числа, когда проходят все выплаты, а после 20 числа, возможно, будет только один аукцион, а возможно и не будет», - отметил С.КРУГЛИК.

Таким образом, вероятно, после 20 числа месяца НБУ будет проводить спецаукционы по необходимости, то есть при достаточном объеме заявок. При этом, какой именно объем заявок Нацбанк будет считать достаточным, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам-резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.

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Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги АКБ «Укрсоцбанк».

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, Moody`s отозвало долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Ва1 (прогноз – «стабильный»), долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте В3 (прогноз – «негативный»), краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной и иностранной валюте «Not Prime», рейтинг финансовой устойчивости D- (прогноз – "негативный"), рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

В сообщении отмечается, что рейтинги отозваны по деловым причинам.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,557 млрд. грн., обязательства – 37,629 млрд. грн., уставный капитал – 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,028 млрд. грн.

Банк по итогам 2009 года получил чистую прибыль 126,761 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».

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С 1 февраля 2010 года вступило в силу Рамочное Соглашение о реструктуризации задолженности ОАО «Кредитпромбанк», предусматривающее пролонгацию порядка 400 млн. долл. существующего долга, которое получило поддержку на уровне более 99% со стороны международных кредиторов банка.

Об этом говорится в сообщении «Кредитпромбанка», переданном сегодня агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по окончании технического процесса оформления сделки с целью повышения капитализации банка свыше 100 млн. долл. международной задолженности ОАО «Кредитпромбанк» будут конвертированы в капитал. В результате этого группа из более чем 20 крупнейших международных финансовых институтов станет совместным владельцем существенного миноритарного пакета акций банка.

Также сообщается, что со своей стороны для устойчивого развития бизнеса действующие акционеры «Кредитпромбанка» направят на увеличение уставного капитала около 60 млн. долл., а также конвертируют существующий субординированный долг в размере 30 млн. долл. в акционерный капитал.

Справка УНИАН. ОАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 13,578 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,782 млрд. грн., обязательства – 12,834 млрд. грн., уставный капитал - 1,35 млрд. грн., собственный капитал – 1,223 млрд. грн.

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ТЭК

Украина в январе 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 74,9% (на 237,3 млн. кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 554,1 млн. кВт/ч

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Почти двукратное увеличение объемов поставок обусловлено тем, что госпредприятие "Укринтерэнерго" возобновило экспорт электроэнергии в Белоруссию, на которую в прошлом месяце пришлось 46,6% всего экспортированного Украиной объема электроэнергии, пояснили в министерстве.

"Укринтерэнерго" в январе поставило в Белоруссию 258,4 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе прошлого года поставки в эту страну не осуществлялись.

Несмотря на либерализацию экспорта, поставки электроэнергии из острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в отчетом периоде сократились на 6,9% (на 21,7 млн. кВт/ч) по сравнению с январем 2009 года – до 295 млн. кВт/ч, притом что в январе 2009 года падение экспорта составило 11,5% (41,2 млн. кВт/ч).

Польша в прошлом месяце, как и в январе 2009 года, не импортировала украинскую электроэнергию.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которому участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова. 16 февраля «Укрэнерго» провело безрезультативный месячный аукцион по доступу к Бурштынскому сечению на март из-за острого дефицита угля газовой группы, который в настоящее время испытывает Бурштынская ТЭС - единственная в Украине электростанция, работающая в синхронном режиме с UCTE.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, - до 4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, больше, чем в 2005 году.

Приватизация

Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил объявленный ранее приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, конкурс отменен на основании приказа Фонда госимущества от 23 февраля этого года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 16 декабря 2009 года объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% госпакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ). Стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляет 25 млн. 618 тыс. грн.

5 февраля т.г. ФГИ приостановил приватизацию ЦУМа на основании определения Хозяйственного суда Киевской области. 12 февраля суд отменил данное определение.

16 февраля т.г. Фонд госимущества принял решение о возобновлении данного приватизационного конкурса.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины.

Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.

Транспорт

Авиакомпания «Якутия» (Россия) намерена до 2015 года пополнить свой парк еще 10 самолетами Ан-140. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов», являющемся разработчиком самолета.

В сообщении отмечается, что до настоящего времени три Ан-140, первый из которых начал эксплуатироваться в сентябре 2006 года, выполнили более 3800 полетов общей продолжительностью более 9500 часов на внутренних авиамаршрутах Республики Саха (Якутия, РФ).

Представители эксплуатанта отмечают возможности Ан-140 по выполнению полетов в условиях низких температур – до –55°С, базированию на грунтовых ВПП, включая галечные, которых в Якутии большинство. В таких условиях не могут работать турбовинтовые региональные самолеты, созданные ATR, Bombardier, SAAB. Зачастую Ан-140 является единственным средством связи между отдаленными районами и столицей Республики. Он летает в двадцать три аэропорта внутри Якутии, а также из Якутска в Хабаровск, Магадан, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский.

При этом в авиакомпании отмечают преимущества Ан-140 перед его предшественником Ан-24, в частности, значительное превосходство нового самолета по топливной эффективности и уровню комфорта.

«Мы благодарны авиакомпании «Якутия», которая поддержала проект Ан-140, стала ведущим эксплуатантом этого самолета в России. Мы высоко ценим профессионализм сотрудников компании в освоении Ан-140. Работая в тесном контакте с ними, «Антонов» ставит своей первоочередной задачей обеспечение высокого уровня сопровождения эксплуатации этого, а также других типов самолетов «Ан», - отметил президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Справка УНИАН. Региональный самолет Ан-140 предназначен для пассажирских и смешанных пассажирско-грузовых перевозок. Он пришел на смену Ан-24, который находится в эксплуатации уже более 40 лет.

Ан-140 обладает высокой топливной эффективностью, может эксплуатироваться в широком диапазоне высот аэродромов и климатических условий, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Самолет представляет собой высокоплан с оперением нормальной схемы и двумя турбовинтовыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1, установленными на крыле. Вспомогательная силовая установка АИ9-3Б, расположенная в хвостовой части фюзеляжа, обеспечивает автономную эксплуатацию самолета на необорудованных аэродромах. Высокий уровень комфорта пассажирской кабины достигнут выбором оптимальных пропорций объема салона и вспомогательных помещений, низким уровнем шума и вибраций, благоприятным климатическим режимом, мягким освещением и другими мероприятиями.

Серийное производство самолетов Ан-140 и Ан-140-100 развернуто на ХГАПП (Харьков, Украина), на предприятии HESA (Исфахан, Иран), на ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" (Самара, Россия).

На базе самолета Ан-140 планируется создание целого семейства самолетов по типу Ан-24/26/30/32: грузового, административного, специального назначения (ледовой и рыбной разведки, аэрофотосъемочного, патрульного), а также варианта с удлиненным фюзеляжем на 68 пассажиров.

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По состоянию на утро 25 февраля из-за сложных погодных условий отменен 21 рейс на 21 межобластном маршруте с автостанций ГП «Киевпассервис», а также в Хмельницкой, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, проезд на автомобильных дорогах государственного значения в Украине обеспечен. Однако осложнен проезд на некоторых автодорогах местного значения в Луганский (по одной дороге), Полтавской (на двух) и Хмельницкой областях (усложнен проезд к 6 населенным пунктам в 2 районах). В других областях проезд обеспечен. В Херсонской области из-за размыва земляного полотна по-прежнему закрыто движение транспортных средств на автодороге О-220113 от автодороги Т-04-03 – Змиевка (движение закрыто с 22 февраля).

На зимнем содержании дорог работают 195 механизмов и 282 рабочих.

По данным министерства, железнодорожный комплекс функционирует без сбоев, поезда курсируют в соответствии с графиком. Для обеспечения работы железнодорожной инфраструктуры задействованы 1214 работников и 16 единиц техники.

Что касается работы аэропортов, по состоянию на утро 25 февраля закрыт аэропорт Полтава. Там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега.

Безопасность судоходства в сложных погодных условиях обеспечена, все объекты морского и речного транспорта работают в штатном режиме.

ЖКХ

Сегодня за долги началось отключение от электроснабжения Львовского городского коммунального предприятия «Львовводоканал».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ЛГКП «Львовводоканал» УлЬяна ГОРБАТАЯ, на данный момент энергетики уже отключили от электроснабжения административный корпус ЛГКП «Львовводоканал», в частности, абонентский отдел, который осуществляет прием населения.

«Кроме того, - сообщила она, - энергетики поехали на наши насосные станции: «Сыхив», «Карачынив», «Довгая». Если прекратят работу эти насосные станции, то без воды останутся Сыхивский и Лычакивский районы Львова».

«Старых долгов перед энергетиками мы не имеем. Однако действительно не придерживаемся графика оплаты текущих начислений. На это есть несколько причин. В первую очередь, с переходом на круглосуточный режим работы насосных станций мы потребляем больше электроэнергии, следовательно, начисления увеличились до 8 млн. грн. В то же время, уровень оплаты львовян неудовлетворителен. В январе мы получили только 6,6 млн. грн. (78% от начисленного). По состоянию на сегодняшний день львовяне оплатили только 60%. Следовательно, удастся ли нам рассчитаться с энергетиками и удержать круглосуточный график подачи воды полно зависит от жителей Львова», – заявил УНИАН директор ЛГКП «Львовводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Сегодня Львовский городской совет обратился к львовянам с просьбой «срочно оплатить свои текущие платежи и долги за воду».

Как сообщал УНИАН, 24 февраля «Львовоблэнерго» сообщило об отключении с 25 февраля электроснабжения ЛКП «Львовводоканал» в связи с задолженностью за потребленную электрическую энергию.

АПК

Около четверти виноградников Украины пострадали от морозов, сообщила УНИАН пресс-служба Ассоциации виноградарей и виноделов Украины (АВВУ) со ссылкой на директора Сергея ПЕТРЕНКО.

«В связи с недавними заморозками в Украине агрономы виноградарских хозяйств действительно сообщают о случаях подмерзания виноградной лозы. Пострадала Николаевская область, частично Одесская, частично Херсонская и Закарпатье, а также юго-запад Крыма. По всем виноградарским регионам Украины в целом мы можем предварительно констатировать, что около 25% виноградников имеют признаки термического повреждения. Более точно будет понятно после дополнительных исследований», - сказал С.ПЕТРЕНКО. Он добавил, что ожидается, что в этом году урожай винограда будет хуже 2009 года. Насколько именно – покажут дополнительные исследования состояния лозы, поскольку объективно и точно сказать сейчас пока нельз.

«Учитывая, что в 2009 году мы наблюдали резкое увеличение экспорта – в 3,5 раза – в Россию, а также есть потенциальная возможность дальнейшего увеличения производства на внутреннем рынке при условии сохранения благоприятного поля государственного регулирования, можно предположить, что Украина будет испытывать дефицит виноматериалов. Мы предполагаем, что возможен прессинг со стороны импортеров, в частности молдавских", - сказал С.ПЕТРЕНКО, отметив, что в таких условиях необходим сбалансированный подход в вопросах импорта виноматериалов. "Мы будем призывать к гибкой государственной политике в отношении виноградарско-винодельческой отрасли. Более того, мы будем отстаивать максимальную поддержку для отечественных виноградарей и виноделов при рассмотрении вопросов импорта виноматериалов», - добавил он.

Погода

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, ночью и утром местами туман.

На дорогах, кроме крайнего юга и юго-востока, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 10° мороза, днем 1-6° тепла; в западных областях и на крайнем юге ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в Крыму 10-15°.

В Киевской области в пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

(УНИАН)