Политологи не исключают премьерство Яценюка

Украинские политологи не исключают, что Арсений ЯЦЕНЮК может занять пост премьер-министра при президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Киевского института управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

«Я думаю, что уже в ближайшее время он (ЯНУКОВИЧ) сделает очень интересное предложение в кадровом плане своим бывшим политическим оппонентам, я имею в виду, что в ближайшее время мы можем увидеть рядом с ЯНУКОВИЧЕМ премьер-министром ЯЦЕНЮКА», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

В тоже время он отметил, что В.ЯНУКОВИЧ в своей политике будет идти на уступки пожеланиям западной Украины. По его мнению, на некотором этапе он будет пытаться понравиться западу Украины. В тоже время, политолог считает, что от ЯНУКОВИЧА не стоит ожидать крупных преобразований, «я не думаю, что будут совершены какие-то радикальные шаги, я не думаю, что будут совершены какие-то реформы. ЯНУКОВИЧ по своей сути не является реформаторов», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь политолог Дмитрий ВЫДРИН подчеркнул, что состояние экономики не позволяет новой власти не проводить каких-либо преобразований.

В тоже время директор центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что В.ЯНУКОВИЧ не получил полного контроля над управлением страной. «Даже получить контроль над правительством он не может и, скорее всего, не получит. Более того, после внеочередных парламентских выборов он тоже не получит полного контроля над правительством, потому что нет шансов создать однопартийное большинство», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он пояснил это тем, что Партия регионов не имеет шансов набрать на возможных внеочередных выборах в Верховную Раду 50% голосов избирателей.