Шевченковский райсовет отменил приватизацию магазина „Сяйво"

Шевченковский районный в г. Киеве совет отменил пункт 35 дополнения 2 своего решения от 30 августа 2007 г. относительно приватизации нежилого помещения по адресу ул. Большая Васильковская, 6, где расположен книжный магазин „Сяйво”.

Как сообщает пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации, такое решение было принято сегодня, 25 февраля, по инициативе председателя района Виктора ПИЛИПИШИНА.

Соответствующий проект решения был поддержан всеми фракциями районного совета за исключением фракции Блока Черновецкого, которая не принимала участия в голосовании.

Против данного решения голосовала и районный депутат Татьяна ДОНЕЦ, которая раньше обвиняла районную власть в приватизации объектов коммунальной собственности, отмечается в сообщении пресс-службы Шевченковской РГА.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2009 г. в столичной прокуратуре сообщили об опротестовании решения Шевченковской райгосадминистрации, которым завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО «Книжный магазин «Сяйво» по адресу ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была проведена по поручению прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

9 февраля 2010 г. на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил том, что накануне вечером 50 человек захватили помещение книжного магазина "Сяйво".

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ тогда утверждал, что ситуацию может разрешить лишь власть Шевченковского района столицы во главе с председателем РГА В.ПИЛИПИШИНЫМ.

В Шевченковской райгосадминистрации столицы сообщили, что заседание суда по поводу законности продажи помещения книжного магазина "Сяйво" перенесено на 1 марта.

19 февраля Кирилл КУЛИКОВ заявил об очередной попытке захвата книжного магазина "Сяйво" в центре Киева.

22 февраля на пресс-конференции в УНИАН Ростислав КОРНИЕНКО, представители которого с 19 февраля находятся в помещении магазина "Сяйво", заявил, что является законным директором магазина.