Радюк назначен гендиректором полиграфкомбината “Украина”

Кабинет министров Украины назначил Андрея РАДЮКА генеральным директором казенного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

Текст распоряжения (№260-р от 24 февраля т.г.) опубликован на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, 22 января т.г. Партия регионов заявила о попытке сменить руководство полиграфкомбината «Украина» командой Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы напечатать 1,5 млн. избирательных бюллетеней. В БЮТ эти заявления назвали провокацией.

В частности, ПР заявляла, что должностные лица Секретариата Кабмина и руководство Министерства финансов, в управлении которого находится полиграфкомбинат, внесли изменения в устав предприятия, в результате чего и.о. обязанности генерального директора полиграфкомбината был назначен Владимир ХОМКО.

Партия регионов заявляла об обжаловании действий Кабмина по изменению статуса полиграфкомбината, а также приказа Минфина о назначении нового руководства предприятия в суде.

25 января на предприятие напали неизвестные. В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что кабинет директора полиграфкомбината «Украина» захватили пять депутатов от Партии регионов и 20 сопровождающих их лиц в знак протеста против назначения нового руководителя.

При этом Окружной административный суд Киева принял решение о приостановке действий Минфина относительно смены руководства комбината.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабмину вместе с СБУ обеспечить выполнение решения суда, которым приостановлено назначение нового директора полиграфкомбината и назначить в.и.о. его руководителя из числа компетентных работников комбината, имеющего соответствующий допуск к государственной тайне.

26 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству финансов обеспечить исполнение с 27 января 2010 года обязанностей руководителя государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» наиболее профессионально подготовленным и имеющим допуск к государственной тайне с соответствующей степенью секретности работником из числа руководства этого государственного предприятия.

Вместе с тем 27 января и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что министерство не планирует сменять руководство полиграфкомбината до окончания президентских выборов.

Он уточнил, что действующим директором предприятия является Валентин МУЗЫКА.

В тот же день Минфин во исполнение решения СНБО назначил и.о. гендиректора полиграфкомбината «Украина» Романа СЕРЕДУ.