Кабмин назначил Клюева и.о. министра внутренних дел

Кабинет Министров Украины возложил выполнение обязанностей министра внутренних дел на первого заместителя министра МВД Михаила КЛЮЕВА.

Соответствующее распоряжение №267 от 24 февраля размещено на сайте правительства.

Согласно документу, решение принято с целью обеспечения выполнения заданий, возложенных на МВД и подчиненные ему органы и подразделения, до завершения рассмотрения дела в соответствующих судах в отношении Юрия ЛУЦЕНКО.

Распоряжениям поручено заместителю министра внутренних дел М.КЛЮЕВУ осуществлять полномочия министра, “предусмотренные абзацем третьим пункта 9, подпунктами 3, 4, 7-9, 13 и 15 пункта 10 и абзацем третьим пункта 13 Положения о Министерстве внутренних дел Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 октября 2006 г. № 1383 (Официальный вестник Украины, 2006 г., № 40, ст. 2687; 2008 г., № 16, ст. 416, № 35, ст. 1174), по согласованию с первым вице-премьер-министром Украины”.