Главное на 25 февраля (вечер)

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отменила свое постановление №811 от 9 июля 2009 года, которым предполагалось повысить розничные цены на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на сегодняшнем заседании.

Напомним, согласно указанному постановлению регулятора, цены на газ для населения с сентября 2009 года должны были вырасти на 20%, а с 1 января 2010 года – увеличиваться на 20% ежеквартально.

Комиссия отменила данное постановление, поскольку оно фактически не вступило в силу.

«Постановление №811 не действует в связи с отсутствием согласования профсоюзов и государственной регистрации», – пояснил журналистам начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир СЕМЕНЕЦ.

В то же время в ходе заседания комиссии ее председатель Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что регулятор уже разработал новый проект постановления о коррекции цен на газ для бытовых потребителей, который комиссия уже направила профсоюзам для соответствующего согласования.

На протяжении января т.г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 6 млрд. 713,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 7 млрд. 364,1 млн. грн, за который оплачено 4 млрд. 166,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе т.г. увеличился на 11,1 процентных пунктов, по сравнению с январем 2009 года, до 56,6%.

Финансы

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги АКБ «Укрсоцбанк».

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, Moody`s отозвало долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Ва1 (прогноз – «стабильный»), долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте В3 (прогноз – «негативный»), краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной и иностранной валюте «Not Prime», рейтинг финансовой устойчивости D- (прогноз – "негативный"), рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

В сообщении отмечается, что рейтинги отозваны по деловым причинам.

Национальный депозитарий Украины (НДУ) отзывает из Окружного административного суда Киева судебный иск относительно незаконности получения ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

По данным пресс-службы, последние шаги ВДЦБ, в частности, открытие корреспондентского счета в НДУ, демонстрируют стремление ВДЦБ привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.

«В свою очередь НДУ считает возможным также сделать встречный шаг на пути к установлению полноценного сотрудничества с депозитарием ВДЦБ и отзывает свой иск относительно незаконности получения ВДЦБ лицензии на осуществление депозитарной деятельности», – сообщили в пресс-службе Нацдепозитария.

Команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнет свою деятельность с аудита.

Об этом новоизбранный глава государства сказал сегодня во время встречи с председателем Государственной Думы Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и главой Администрации Президента России Сергеем НАРЫШКИНЫМ, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня в Украине сложная ситуация, особенно в экономике: огромные долги, падение ВВП, сборы налогов за 2 месяца вперед. «Поэтому мы начнем свою деятельность с аудита», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По информации пресс-службы, во время сегодняшней встречи Б.ГРЫЗЛОВ, поздравляя В.ЯНУКОВИЧА с инаугурацией, отметил, что «состоялось то, что должно было состояться раньше».

В свою очередь, Президент Украины сказал: «Господу Богу виднее. Мы долго шли по этой непростой, тернистой дороге».

С 1 марта 2010 года все банки должны до 10.00 предоставлять информацию о наличных курсах гривни к доллару, евро и российскому рублю на текущий рабочий день.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-411/1053-2901, текстом которого располагает УНИАН.

«Начиная с 1 марта 2010 года, банкам необходимо ежедневно средствами Системы в соответствии с установленным Национальным банком Украины регламентом до 10.00 предоставлять информацию о курсах гривни к доллару США, евро, российскому рублю, установленных и утвержденных приказом руководителя банка на текущий рабочий день для осуществления операций покупки и продажи наличной иностранной валюты», – говорится в письме.

Также сообщается, что информация предоставляется за одну единицу валюты без указания суммы операции. Данные не предоставляются на выходные и праздничные дни, если они у банка являются рабочими.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9855 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9810 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9760/7,9795 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2653/0,2658 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2654/0,2657 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,04 рублей за доллар (+0,0298).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3455/1,3540 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7540/10,7715 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7430/10,7590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,7510/10,7585 грн./евро.

Транспорт и связь

Кабинет Министров Украины распоряжением от 24 февраля 2010 года № 266-р временно возложил выполнение обязанностей главы Государственной администрации связи (Госсвязи) на первого заместителя главы этой администрации Владимира СМОЛЯРА.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Напомним, Кабмин освободил Николая ГОНЧАРА от должности заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной администрации связи. Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 24 февраля 2010 года № 265-р уже размещен на его сайте.

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ) не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ) 30 декабря этого года.

Начальная стоимость пакета акций составляла 19 млн. 15 тыс. грн.

С 1 марта 2010 года вступают в силу новые Правила парковки транспортных средств, утвержденные соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Согласно правилам, после постановки транспортного средства на парковочную площадку в соответствии с дорожными знаками и разметкой, водитель обязан уплатить за парковку путем приобретения абонементного талона, парковочного талона паркомата или воспользовавшись услугой «Мобильная парковка». Водителю нужно также обеспечить возможность проведения проверки платежного документа, расположив его в левом нижнем углу лобового стекла транспортного средства», – отметила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, факт отсутствия платежного документа работник службы контроля над соблюдением правил парковки КП «Киевтранспарксервис» будет фиксировать с помощью фотосъемки. Кроме того, в этом случае на автомобиль будет устанавливаться техническое средство, которое будет препятствовать его выезду с парковочной площадки.

«Работник службы контроля над соблюдением правил парковки КП «Киевтранспарксервис» обязан устранить препятствие для выезда транспортного средства с площадки после уплаты водителем суммы за парковку и стоимости применения технического средства для препятствования выезду автомобиля», – добавила директор КП «Киевтранспарксервис» Елена ПОЛИЩУК.

(УНИАН)