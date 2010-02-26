Анонс на 26 февраля

Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Состоится решающее пикетирование сессии Киеврады. Активисты общественной организации «Фронт Змін» совместно с Киевским городским профсоюзом «Защита труда» будут пикетировать КГГА против незаконного решения Киевского горсовета о приватизации столичных рынков Владимирский и Житний, а также в поддержку предпринимателей и работников этих рынков. У зданий КГГА арендаторы и предприниматели Житнего рынка устроят импровизированный мини-рынок, где депутаты Киеврады смогут приобрести по демократичным рыночным ценам большой ассортимент продовольственных товаров и одежды.

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В Подольском районном суде Киева состоится заседание по делу организаторов аферы «Элита-Центр». Ожидается, что суд вынесет приговор одному из организаторов аферы “Элита-Центр” Андрею Терентьеву.

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В Харькове состоится пресс-конференция компании Nestle в Украине. Тема: Объявление о значительных инвестициях компании Nestle S.A. в Украине. Спикер : Геннадий Радченко , директор по корпоративным вопросам компании Nestle в Украине и Молдове.

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Состоится расширенное заседание коллегии Минжилкоммунхоза по итогам работы жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2009 году и перспективам реформирования отрасли в 2010 году. Заседание состоится под председательством министра Алексея Кучеренко. С докладами выступят: В. Геец, вице-президент НАНУ,директор Института экономики и прогнозирования НАНУ и Э.Либанова, директор Института демографии и социальных исследований, член-корреспондент НАНУ. Состоится также пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко.

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Круглый стол на тему: “Сандора”, “Оболонь”, “Словянские нефтепродукты” и другие известные фирмы-декларанты задают вопросы таможенным лабораториям” по вопросам, возникающим при таможенном оформлении товаров и привлечении таможенных лабораторий.

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Круглый стол на тему: "Что такое органическая продукция и как данный вид производства развивается в Украине? Будут ли супермаркеты продавать органику?". Организатор - ИнА "Українські Новини”. Участники: Евгений Милованов, председатель правления Федерации органического движения Украины; Елена Березовская, председатель правления Ассоциации потребителей органических продуктов; Владимир Лапа, руководитель группы экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ); Петр Трофименко, основатель Клуба органического земледелия; Дмитрий Цыганков, директор по маркетингу сети супермаркетов "Сільпо" и другие.

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Состоится открытие 11-й традиционной выставки «Юбилейные даты местной истории». Особое внимание на выставке уделено «самолетным» датам: 45-летию АН-22 «Антей» и 20-летию первого серийного АН-124 «Руслан».

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Пресс-конференция на тему: „В Украине распространяется торговля компьютерными вирусами. Как защититься от опасности?”. Вопросы: Масштабы торговли компьютерными вирусами в Украине, финансовое обращение этого рынка, кто основные “мишени” производителей компьютерных вирусов, кто распространители, как защитить персональную и корпоративную информацию от хакерских атак? Участники: Александр Орехов, представитель Ассоциации предприятий информационных технологий Украины; Алексей Герасимчук, исполнительный директор Компании ESET-Украина; Алексей Орловский, основатель и коммерческий директор проекта Zillya.

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