Курс НБУ на 26.02.10

Официальный курс НБУ на 26.02.10100 USD – 799.0000 (25 февраля – 799.0000)100 EUR – 1077.7711 (25 февраля – 1082.4053) 10 RUR – 2.6587 (25 февраля – 2.6606) Учетные курсы банковских металлов на 26.02.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-87310.73 (25 февраля-87330.70) 961 XAG 10 Серебро-1272.01 (25 февраля-1259.22) 962XPT10Платина-120649.00(25 февраля-119610.30) 964XPD10 Палладий-33238.40(25 февраля-34277.10)

Официальный курс НБУ на 26.02.10 100 USD – 799.0000 (25 февраля – 799.0000) 100 EUR – 1077.7711 (25 февраля – 1082.4053) 10 RUR – 2.6587 (25 февраля – 2.6606) Учетные курсы банковских металлов на 26.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87310.73 (25 февраля-87330.70) 961 XAG 10 Серебро-1272.01 (25 февраля-1259.22) 962XPT10Платина-120649.00(25 февраля-119610.30) 964XPD10 Палладий-33238.40(25 февраля-34277.10)

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