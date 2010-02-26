Кличко: Ющенко подготовил Черновецкому «запасной аэродром»

Лидер Блока Кличко в Киевсовете Виталий КЛИЧКО считает, что, назначив главу Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции, экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подготовил ему «запасной аэродром» на случай отставки с должности мэра Киева.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы В.КЛИЧКО, которое имеет УНИАН.

В. КЛИЧКО назвал это назначение Л. ЧЕРНОВЕЦКОГО "больной пощечиной измученным нынешней городской властью киевлянам".

По его словам, никакой логикой невозможно объяснить назначение "одиозного и аморального человека, которого по праву считают одним из наиболее коррумпированных чиновников в стране", исполнителем роли правового регулятора.

«Уже давно не является секретом политическое сотрудничество между Л. ЧЕРНОВЕЦКИМ и В. ЮЩЕНКО, которому экс-президент остался верен до последних дней своего руководства страной. Так, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил от Виктора Андреевича слишком щедрый подарок – «запасной аэродром» в случае возможной отставки городского председателя и проведения досрочных выборов в Киеве», - считает В. КЛИЧКО.

Он также выразил надежду на то, что новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет более внимательно относиться не только к букве закона, но и к мнению киевлян, и не будет повторять ошибок предыдущего главы государства.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля В.ЮЩЕНКО подписал указ о назначении председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции вместо Степана ГАВРИША.