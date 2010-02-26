В Кабале террористы подорвали себя возле фешенебельного отеля
Погибли 10 человек, ранены - 32
Очередной теракт произошел сегодня в столице Афганистана. Террористы предприняли атаку на фешенебельный отель и торговый комплекс.
Сегодня в Кабуле двое террористов-смертников подорвали себя перед пятизвездочным отелем Safi Landmark и крупнейшим торговым комплексом афганской столицы, передает Associated Press. По неподтвержденной информации, еще один смертник был застрелен полицией. После этого началась перестрелка между правительственными силами и экстремистами.
По последним данным местных правоохранительных органов, в результате терактов погибли по крайней мере 10 человек, еще 32 ранены. Среди жертв терористов сотрудники афганской полиции и мирные жители. Кроме того, среди погибших - гражданин Индии. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Талибан".
Представители "Талибана" заявили, что 5 террористов-смертников сегодня подорвали себя возле двух зданий в центре Кабула, в которых часто бывают работающие в Афганистане иностранцы.
Напомним, в прошедший понедельник в результате теракта на востоке Афганистана погибли 15 человек, еще 15 получили ранения. Взрыв прогремел во время встречи местных старейшин и социальных работников с группой афганских беженцев, недавно вернувшихся на родину из Пакистана.
Ранее на юге Афганистана авиация НАТО обстреляла три микроавтобуса с мирными жителями, ехавшими по одному из местных шоссе. В результате авиаудара погибли 33 мирных жителя.
Командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Стэнли Маккристал принес публичные извинения за гибель мирных афганских жителей.