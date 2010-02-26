ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Горбаль: Государство инвестировало в Укргазбанк намного больше средств, чем ему нужно было для выхода из кризисной ситуации», в котором подает интервью члена совета НБУ и миноритарного акционера Укргазбанка Василия Горбаль, который рассказывает о том, что приватизация рекапитализированных банков может состояться не ранее, чем через 2-3 года…

http://delo.ua/mneniya/intervjy/gorbal-gosudarstvo-investirovalo-v-ukrgazbank-bolshe-sredstv-chem-emu-nuzhno-bylo-dlja-vyhoda-137864/

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Также «Дело» в материале «Самые курьезные страховые случаи 2009 года» подает рассказанные изданию представителями страховых компаний самые необычные случаи в их работе…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/samye-kureznye-strahovye-sluchai-2009-goda-137873/

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«Дело» в материале «Янукович дал бал» пишет - корреспонденту издания удалось пробраться на закрытую часть мероприятий, посвященных инаугурации нового президента Украины Виктора Януковича — на фуршет в «Украинском Доме». Подается фоторепортаж…

http://delo.ua/vlast/politika/janukovich-dal-bal-137874/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Валюта достигла баланса» пишет – сокращение притока инвестиций, низкая деловая активность и возврат внешних долгов вызвали рост дефицита платежного баланса Украины в январе до $1,06 млрд, сообщили вчера в Национальном банке. Экономисты ожидают, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время будет зависеть от расчетов по внешним долгам и возобновления сотрудничества с МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1328336

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Инвестиции получат автономию» пишет – Министерство экономики по просьбе бывшего президента Виктора Ющенко подготовило проект создания специальной экономической зоны в Крыму. Предприятия, которые вложат в Крым минимум 500 тыс. евро, получат на два года налоговые льготы. В автономной республике надеются, что новый президент Виктор Янукович поддержит введение спецрежима. Но произойдет это нескоро, так как депутаты крупнейших фракций парламента намерены существенно доработать эту инициативу…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1328350

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Издание «Экономические известия» в материале «Брюссель предлагает светлое будущее» пишет – Виктор Янукович еще не успел как следует обустроиться в своем новом кабинете на Банковой, как Брюссель поспешил с хорошими новостями. Накануне Европарламент проголосовал за резолюцию о ситуации в Украине, предполагающую возможность для Киева претендовать на членство в ЕС…

http://eizvestia.com/state/full/4192155

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Также «Экономические известия» в публикации «Ножки Буша» запинали наших кур» пишут - американские дешевые окорочка, натолкнувшись на квоты и пошлины в России и Китае, хлынули на незащищенный рынок Украины. Отечественные производители не выдерживают конкуренции и друг за другом останавливают производство. До недавнего времени птицеводческая отрасль Украины была одной из самых развивающихся в агропромышленном комплексе…

http://eizvestia.com/markets/full/4192150

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«Газета по-киевски» в материале «Наши в Сибири: рабство за баланду и сигареты» пишет – в Запорожье разоблачили банду, которая заманивала украинцев на каторжные работы по ремонту железной дороги в тайге. На счету аферистов более ста украинцев…

http://mycityua.com/articles/world/2010/02/26/043624.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Символ Киева вернут аж в августе» пишет – вчера утром фигуры памятника основателям города, который обрушился в среду на Набережной, демонтировали и увезли. Городские чиновники решают, восстанавливать его из чеканной меди, либо делать новый из бронзы. Сколько денег придется потратить из бюджета на восстановление символа Киева, пока точно не подсчитали. Александр Бригинец, глава комиссии по культуре Киеврады, говорит, что эксперты называют сумму в 2—3 миллиона гривень…

http://www.segodnya.ua/news/14118572.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Каким банкам доверяют украинцы...» подает аналитический обзор результатов работы банков за 2009 год: победители и проигравшие в войне за вклады населения (часть 3 – средние банки)

https://economics.unian.net/rus/detail/38100

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Штрафная карта водителя» пишет – в России платить штрафы за нарушения правил дорожного движения скоро можно будет на месте с помощью специальной пластиковой карточки. Такова инициатива депутата Владислава Резника. Новая услуга обойдется автовладельцам в 20 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/26/226703

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Издание «Известия» в публикации «Добрые отношения спором не испортишь» пишет - в преддверии визита в Париж, где пройдет официальное открытие Года России во Франции, российский президент Дмитрий Медведев дал интервью французскому журналу Paris Match. Глава государства рассказал, в частности, об отношениях Москвы и Парижа, а также о своих отношениях с премьер-министром Владимиром Путиным…

http://www.izvestia.ru/politic/article3138977/

(УНИАН)