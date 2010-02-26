Колесников за назначение Азарова на должность премьера

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ высказывается за назначение Николая АЗАРОВА на должность премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в интервью “Газеті по-українськи”.

Говоря о том, кого он поддерживает из озвученных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ фамилий возможных премьеров - Сергея ТИГИПКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Н.АЗАРОВА, депутат отметил, что это будет решать Верховная Рада. “Пусть парламент решает, кто будет. Мы будем выступать за нашего однопартийца - АЗАРОВА”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его убеждению, на определенный период вокруг Н.АЗАРОВА могут объединиться депутаты. “Дальше все будет зависеть от его действий. Есть программа реформ, есть программа Президента ”Украина для людей”. А кто ее будет выполнять, по большому счету, не суть важно”, - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что новая коалиция может объединяться вокруг проукраинской программы, как выйти из кризиса и выстроить правильную систему реформ. “Если ”Наша Украина” разделяет ее, я не вижу особых преград для создания коалиции”, - сказал он.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что Партия регионов готова разделить ответственность не только в гуманитарном, но и в экономическом блоке правительства с другими политическими силами парламента. “Если выйдем из кризиса, разделим победу, как и поражение. Диалог вокруг должностей возможен. Нужно садиться и говорить”, - сказал он, отметив, что с ”бютовцами” таких переговоров Партия регионов не ведет.

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что будет создана переговорная группа, которую возглавит Н.АЗАРОВ. По его словам, и сам В.ЯНУКОВИЧ помогает созданию новой коалиции.