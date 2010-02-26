Хорватия. Безвизовый режим для украинцев (краткосрочные поездки)
11:13, 26 февраля 2010Разное
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С 1 апреля по 31 октября
С 1 апреля по 31 октября Хорватия вводит безвизовый режим для граждан Украины, которые осуществляют краткосрочные поездки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение было принято 25 февраля с.г. на заседании правительства Республики Хорватия о временной приостановке визового режима для граждан Казахстана, Российской Федерации и Украины на период летнего туристического сезона.
Таким образом, гражданам Украины не нужна виза для въезда в Республику Хорватия сроком на 90 дней при наличии действительного заграничного паспорта.
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