Хорватия. Безвизовый режим для украинцев (краткосрочные поездки)

С 1 апреля по 31 октября Хорватия вводит безвизовый режим для граждан Украины, которые осуществляют краткосрочные поездки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение было принято 25 февраля с.г. на заседании правительства Республики Хорватия о временной приостановке визового режима для граждан Казахстана, Российской Федерации и Украины на период летнего туристического сезона.

Таким образом, гражданам Украины не нужна виза для въезда в Республику Хорватия сроком на 90 дней при наличии действительного заграничного паспорта.