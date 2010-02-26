фонд Ахметова закупил 10 000 доз вакцины БЦЖ для донецкой области

26 февраля 2010 года Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» закупил и передал Донецкой областной санэпидстанции 10 000 доз вакцины БЦЖ для иммунизации новорожденных против туберкулеза. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Этот объем позволит минимизировать дефицит вакцины до возобновления государственных поставок, которые ожидаются не ранее апреля.

Решение о закупке было принято в связи с острым дефицитом вакцины БЦЖ в Донецкой области. 10 000 доз вакцины, закупленных Фондом Рината Ахметова, удовлетворят потребность региона до начала апреля. В случае задержки государственных поставок Фонд готов оперативно отреагировать, чтобы не допустить сбой в графике вакцинации и не подвергать детей риску заражения туберкулезом на фоне эпидемии этого заболевания в Украине.

«Вопросы детского здравоохранения были и остаются для нас наиболее приоритетными», - говорит директор Фонда Анатолий Заболотный.

Сложная ситуация с поставками вакцины БЦЖ сложилась не только в Донецкой области, но и в Украине в целом. Ранее Фонд Рината Ахметова уже закупал вакцину для детей Ровенской и Донецкой областей. Несмотря на то, что обеспечение регионов вакциной БЦЖ является функцией государства, но, понимая актуальность этой проблемы, Фонд и в дальнейшем будет держать ситуацию на контроле, отмечается в релизе.

Справочно. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов