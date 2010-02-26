Главное на 26 февраля (день)

Международные отношения

С 1 апреля по 31 октября Хорватия вводит безвизовый режим для граждан Украины, которые осуществляют краткосрочные поездки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, соответствующее решение было принято 25 февраля с.г. на заседании правительства Республики Хорватия о временной приостановке визового режима для граждан Казахстана, Российской Федерации и Украины на период летнего туристического сезона.

Таким образом, гражданам Украины не нужна виза для въезда в Республику Хорватия сроком на 90 дней при наличии действительного заграничного паспорта.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не изменила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на март оставив их на уровне утвержденном для февраля

Об этом сказано в постановлении комиссии №155 от 23 февраля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго сохранен на уровне 48,5 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – 64,28 коп. за кВт/ч (без НДС).

В январе НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на февраль на 2,5%.

“Энергетическая компания Украины” отмечает рекордно низкие запасы угля на ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая на итоговой коллегии Министерства топлива и энергетики, заявил президент НАК "ЭКУ" Владимир ЗИНЕВИЧ.

По его словам, на сегодняшний день на складах ТЭС в наличие имеется 768 тыс. тонн угля.

“На сегодня на складах 768 тыс. тонн угля. Такого за всю историю никто не помнит”, - сказал он. При этом В.ЗИНЕВИЧ отметил, что, начиная с сентября 2009 года ГП “Уголь Украины” недопоставила ТЭС около 1 млн. тонн угля.

В этой связи он отметил, что дефицит угля, особенно газовой группы, вынуждает ТЭС использовать в генерации электроэнергии природный газ, тем самым, снижая свою рентабельность.

Коммуникации

В 2009 году в Украину было поставлено 1,36 млн. шт. ПК (включая настольные, мобильные системы и х86 серверы), что на 42% меньше по сравнению с 2008 годом.

Об этом говорится в исследовании компании IDC, предоставленном УНИАН.

При этом в IV квартале 2009 г. в Украину было поставлено на 42% больше ПК (включая настольные, мобильные системы и х86 серверы) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - 556 тыс. шт. Однако, как отмечается в исследовании, следует учитывать, что сравнение идет с первым «кризисным» кварталом 2008 года. В количественном выражении рынок компьютеров Украины в IV квартале 2009 г. соответствует уровню IV квартала 2006 года.

Поставки настольных ПК в 4 квартале 2009 г. составили 255 тыс. штук, показав по сравнению с 2008 годом рост на 5%, однако их доля на рынке составила только 45,9%. При этом на ТОП-10 локальных (украинских) сборщиков пришлось немногим более 28% (годом ранее – почти 36%), а доля А-брендов (ведущих мировых производителей) выросла до 4%.

По данным IDC, традиционно для периода рождественских продаж рынок ноутбуков показал значительный рост. Компенсируя низкий уровень поставок первой половины года, в IV квартале вендоры отгрузили в Украину почти 298 тыс. мобильных компьютеров, что составило почти половину всего годового объема. Благодаря этому доля ноутбуков на рынке ПК впервые преодолела отметку 50% и составила 53,6%. С другой стороны, оправдались прогнозы IDC по поводу снижения спроса на нетбуки: если в III квартале их доля в общем объеме мобильных решений составляла 16?5%, то в IV квартале она уменьшилась до 9%.

МТС начинает предоставлять услуги фиксированной телефонии с использованием собственных номеров

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ «МТС-Украина») начинает предоставлять корпоративным клиентам услуги фиксированной телефонии на базе собственной номерной емкости в шести крупнейших городах Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщения, услуга фиксированной телефонии МТС «Городской номер» на сегодняшний день доступна для подключения в Киеве, Донецке, Одессе, Днепропетровске, Харькове и Симферополе. В ближайшей перспективе – запуск услуги в Запорожье, Луганске и Полтаве. Для ее реализации МТС в каждом из перечисленных городов интегрировала собственную емкость местной нумерации в городскую сеть общего пользования.

Как отметили в компании, услуга «Городской номер» предполагает подключение АТС клиента к фиксированной сети МТС по цифровым каналам. В результате абонент получает диапазон городских номеров и возможность осуществлять с них местные, междугородние и международные звонки, а также звонить на сети мобильных операторов.

Пользователи услуги «Городской номер» получают все преимущества синергии фиксированной и мобильной связи – возможность создавать корпоративные группы с выгодными тарифами на звонки с фиксированных номеров на мобильные, а также с мобильных на фиксированные номера в рамках закрытой корпоративной группы. МТС также предлагает выгодные тарифы для звонков на внешние сети, что позволяет корпоративным абонентам экономить до 30% на исходящих звонках.

Сегодня на утреннем заседании Апелляционного суда Специального административного района Китайской Народной Республики Сянган (Гонконг) было рассмотрено и удовлетворено заявление капитана транспортного буксирного судна «Нефтегаз-67» Юрия КУЛЕМЕСИНА ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь) об освобождении его под залог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз».

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9820 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2657 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2660/0,2663 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,01 рублей за доллар (-0,03).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3560/1,3562 долл./евро, а к 12:00 выросли до 1,3610/1,3612 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8035/10,8245 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8440/10,8565 грн./евро.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 25 февраля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 25 февраля, и сегодня составляет 10,77/10,91 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,84 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,99 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 февраля, повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2613 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2676 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2642 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2640-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению с 25 февраля и сегодня составляет 10,78 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,84 грн./евро, по продаже – в пределах 10,86-10,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 февраля, повысился на 1% и сегодня составляет 0,2601 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2675 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2642 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2640-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,03 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2200/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Столица

Около 300 человек пикетируют Киевсовет с требованием отменить приватизацию Житнего и Владимирского рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, под мэрией собрались представители Блока Виталия Кличко «Фронта перемен» и работники указанных рынков. Они держат плакаты с надписями «Олигархи, буржуи, прочь руки от Житнего рынка!» и ««Олигархи, буржуи, прочь руки от Владимирского рынка!».

Участники пытаются передать в мэрию через ее представителя тушку индейки, «чтобы представители городской власти были сытыми и нежадными».

Также у стен мэрии собрались представители общины Киева, которые выступают против незаконной застройки города. Они держат плакаты с призывом «Власть! Защити историческое наследие от уничтожения!».

К пикетчикам вышел депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО.

Он пообещал, что депутаты его блока сегодня на сессии Киевсовета будут настаивать на решении вопроса приватизации Житнего и Владимирского рынков.

В.КЛИЧКО отметил, что и Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ должны выйти к киевлянам и объяснить свое решение о продаже этих рынков.

В.КЛИЧКО также заявил, что сегодня депутаты снова собираются “раздавать землю Киева, а не заниматься неотложными вопросами, которые волнуют жителей столицы”. Так, по его словам, на сегодня запланирована раздача 234 земельных участков в Голосеевском районе. «Это лес первой категории», - сказал В.КЛИЧКО.

Общаясь с киевлянами, В.КЛИЧКО выразил надежду, что новый Президент Украины не будет повторять ошибок предыдущего и встанет на защиту интересов киевлян.

Лидер Блока Кличко напомнил об одном из последних указов экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, согласно которому Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ “дано право быть одним из тех людей, кто руководит юстицией в стране” (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ указом от 24 февраля назначен на должность члена Высшего совета юстиции – УНИАН).

(УНИАН)