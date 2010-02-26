Янукович призвал Литвина активизировать переговоры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал активизировать переговоры по созданию новой коалиции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

«Я вас пригласил поговорить о ситуации в парламенте», – сказал В.ЯНУКОВИЧ в начале встречи.

Президент подчеркнул необходимость немедленно создать действенную коалицию и эффективное правительство. «Я хочу об этом переговорить с вами как с председателем Верховной Рады и лидером влиятельной фракции», – обратился Президент к спикеру.

В.ЯНУКОВИЧ критически оценил отсутствие государственного бюджета на 2010 год. «Поэтому управление финансами и экономикой происходит в ручном режиме», – отметил глава государства.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, с понедельника, 1 марта, должен активизироваться переговорный процесс в парламенте по формированию коалиции. Он призвал В.ЛИТВИНА выступить организатором таких переговоров. В ответ председатель Верховной Рады сказал, что «понимает, что это нужно сделать».

Спикер парламента подчеркнул, что «коалиции де-факто нет». По его словам, доказательством этого является то, что из более чем 2 тысяч нормативно-правовых актов, принятых в Верховной Раде, только 130 было принято силами коалиции. «Если есть коалиция в Верховной Раде, то должен быть бюджет», – сказал В.ЛИТВИН и отметил, что в парламенте также должна работать оппозиция.