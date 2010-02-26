Пинзеник: украинской экономике нужны досрочные выборы в ВР

Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что для выхода из сложной экономической ситуации в Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ПИНЗЕНИКА.

„Критичность экономической ситуации, в которой находится Украина, требует проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины”, – отмечает В.ПИНЗЕНИК.

По его убеждению, необходимость досрочных выборов предопределяют три главных фактора.

«Первый - для выхода из ситуации и последующего экономического прорыва нужно очень непростое лечение. В условиях популизма, свойственного всем политическим силам, не стоит надеяться на такое лечение за полтора года до очередных парламентских выборов. Последний год президентских выборов является наглядным подтверждением такого поведения. Досрочные выборы дадут стране пятилетний перерыв от стихийного бедствия популизма, в которое превращаются выборы в Украине”, - уверен бывший министр финансов.

Еще одной причиной для проведения досрочных выборов народных депутатов он считает тот факт, что вероятность формирования стабильного большинства при нынешнем раскладе сил в парламенте очень мала. “Большинства не для распределения должностей, а для необходимых стране решений. Два главных политических игрока и в дальнейшем будут мешать друг другу. Изменятся лишь роли. Попытка объединения этих сил опасна переходом к монополии одной политической силы. Скорые досрочные выборы в нынешних условиях способны изменить конфигурацию сил в парламенте и сформировать стабильное большинство. Критичность экономической ситуации в условиях отсутствия выборов в последующие пять лет может быть хорошим фактором давления для принятия необходимых решений”, - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Также он считает, что в обществе нет ощущения критичности нынешней ситуации. По словам В.ПИНЗЕНИКА, весь период с начала кризиса 2008 года был использован не на борьбу с кризисом, а на его маскировку, в результате чего проблемы только усилились. Он напомнил, что страна имеет критический дефицит бюджета и находится на иждивении кредиторов. “Но общественного ощущения этих проблем нет. Пока нет. Но оно появится очень скоро. Потому что нарастающие язвы болезней скрывать стало уже невозможно. Досрочные выборы, как свидетельствует наш собственный опыт, - это не гарантия для успеха, это шанс. Если этот шанс не использовать, то сработает другой – те же досрочные выборы. Только принимать это решение будем не осознанно, а под давлением критических экономических обстоятельств. И состоятся одновременно как парламентские, так и президентские выборы”, - убежден бывший министр финансов.

„Глубокий системный экономический кризис стал главным фактором политики в Украине. Заигрывать с ним не советовал бы никому”, - подытожил В.ПИНЗЕНИК.