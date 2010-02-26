Янукович создал Национальный антикоррупционный комитет
Текст указа размещен на сайте Президента
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал Указ “Об образовании Национального антикоррупционного комитета”.
Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.
Как отмечается, документ подписан "с целью кардинального улучшения ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине, обеспечения согласованности действий правоохранительных органов в этой сфере, осуществления реальных шагов для возвращения доверия граждан к власти, существенного улучшения инвестиционного климата, укрепления партнерских отношений с международным содружеством, неуклонного соблюдения конституционных прав и свобод человека в интересах утверждения законности и правопорядка, руководствуясь Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины», которым распространение коррупции, взяточничества в органах государственной власти, срастание бизнеса и политики, организованной преступной деятельности определены основными угрозами национальной безопасности Украины, стабильности в обществе и в соответствии с частью второй статьи 102, пунктами 1 и 28 части первой статьи 106 Конституции Украины".
В частности Указ предусматривает образование Национального антикоррупционного комитета как консультативно-совещательного органа при Президенте Украины.
Основной задачей этого органа является обеспечение содействия Президенту Украины в реализации его полномочий, предусмотренных частью второй статьи 102, пунктом 1 части первой статьи 106 Конституции Украины.
Предусмотрено, что Национальный антикоррупционный комитет осуществляет системный анализ состояния коррупции в Украине и мер, которые принимаются для предотвращения и противодействия ей; разрабатывает антикоррупционные меры, в том числе с целью гармонизации законодательства и устранения имеющихся в нем противоречий; готовит предложения об упрощении разрешительных и других процедур по ведению малого и среднего бизнеса и ликвидации причин, которые предопределяют нарушения в этой сфере; разрабатывает с учетом отечественного и международного опыта, рекомендаций ведущих мировых организаций проекты актов законодательства по вопросам усиления борьбы с коррупцией; принимает участие в подготовке проектов посланий Президента Украины к народу, ежегодных и внеочередных посланий к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины в части, касающейся вопросов предотвращения и противодействия коррупции.
Также предусмотрено, что НАК образуется в составе Председателя, которым является Президент, исполнительного секретаря и других членов. Исполнительным секретарем Национального антикоррупционного комитета является Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Персональный состав Национального антикоррупционного комитета утверждается Президентом Украины по представлению исполнительного секретаря Комитета.
Вместе с тем исполнительному секретарю Комитета поручено внести в двухнедельный срок проект Положения о Национальном антикоррупционном комитете и предложениях по его персональному составу, предусмотрев вхождение в установленном порядке в его состав руководителей правоохранительных и других государственных органов, представителей профильных комитетов Верховной Рады Украины, общественных организаций, ведущих ученых и других специалистов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.