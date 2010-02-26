Главное на 26 февраля (вечер)

Указы Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по экономическим реформам.

Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, комитет создан “с целью внедрения системных экономических реформ, которые направлены на выход из финансового и экономического кризиса, обеспечение устойчивого экономического развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Комитет по экономическим реформам создан как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Основными задачами Комитета определены:

проработка с учетом нынешней социально-экономической ситуации в Украине и на основе лучшего мирового опыта общегосударственной стратегии экономических реформ, направленных на внедрение предвыборной программы «Украина – для людей»;

определение направлений, приоритетов, механизмов осуществления необходимых экономических реформ и подготовка соответствующих законопроектов для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины;

обеспечение проведения общественных обсуждений общегосударственной стратегии экономических реформ и механизмов ее внедрения с целью достижения общественного консенсуса;

осуществление постоянного мониторинга эффективности реализации общегосударственной стратегии экономических реформ и подготовка предложений относительно необходимой ее корректировки.

Также В.ЯНУКОВИЧ установил, что Комитет образуется в составе председателя, исполнительного секретаря и других членов; председателем Комитета является Президент Украины; персональный состав Комитета утверждается Президентом по представлению исполнительного секретаря Комитета.

Исполнительным секретарем Комитета назначена первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

Президент поручил ей внести в двухнедельный срок проект положения о Комитете по экономическим реформам и предложения по его персональному составу, предусмотрев вхождение в установленном порядке в его состав руководителей соответствующих государственных органов, представителей профильных комитетов Верховной Рады Украины, ведущих отечественных и иностранных специалистов, в том числе экспертов международных организаций, консалтинговых и аудиторских компаний.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины издал Указ “Об образовании Национального антикоррупционного комитета”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, документ подписан "с целью кардинального улучшения ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине, обеспечения согласованности действий правоохранительных органов в этой сфере, осуществления реальных шагов для возвращения доверия граждан к власти, существенного улучшения инвестиционного климата, укрепления партнерских отношений с международным содружеством, неуклонного соблюдения конституционных прав и свобод человека в интересах утверждения законности и правопорядка, руководствуясь Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины», которым распространение коррупции, взяточничества в органах государственной власти, срастание бизнеса и политики, организованной преступной деятельности определены основными угрозами национальной безопасности Украины, стабильности в обществе и в соответствии с частью второй статьи 102, пунктами 1 и 28 части первой статьи 106 Конституции Украины".

В частности Указ предусматривает образование Национального антикоррупционного комитета как консультативно-совещательного органа при Президенте Украины.

Основной задачей этого органа является обеспечение содействия Президенту Украины в реализации его полномочий, предусмотренных частью второй статьи 102, пунктом 1 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Предусмотрено, что Национальный антикоррупционный комитет осуществляет системный анализ состояния коррупции в Украине и мер, которые принимаются для предотвращения и противодействия ей; разрабатывает антикоррупционные меры, в том числе с целью гармонизации законодательства и устранения имеющихся в нем противоречий; готовит предложения об упрощении разрешительных и других процедур по ведению малого и среднего бизнеса и ликвидации причин, которые предопределяют нарушения в этой сфере; разрабатывает с учетом отечественного и международного опыта, рекомендаций ведущих мировых организаций проекты актов законодательства по вопросам усиления борьбы с коррупцией; принимает участие в подготовке проектов посланий Президента Украины к народу, ежегодных и внеочередных посланий к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины в части, касающейся вопросов предотвращения и противодействия коррупции.

Также предусмотрено, что НАК образуется в составе Председателя, которым является Президент, исполнительного секретаря и других членов. Исполнительным секретарем Национального антикоррупционного комитета является Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Персональный состав Национального антикоррупционного комитета утверждается Президентом Украины по представлению исполнительного секретаря Комитета.

Вместе с тем исполнительному секретарю Комитета поручено внести в двухнедельный срок проект Положения о Национальном антикоррупционном комитете и предложениях по его персональному составу, предусмотрев вхождение в установленном порядке в его состав руководителей правоохранительных и других государственных органов, представителей профильных комитетов Верховной Рады Украины, общественных организаций, ведущих ученых и других специалистов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Финансы

Национальный банк Украины отмечает постепенное снижение спроса как на наличную, так и безналичную иностранную валюту в феврале текущего года.

Об этом сказано в сообщении регулятора, размещенном на официальном сайте Найбанка.

Согласно сообщению, этому способствует уменьшение платежей в интересах нерезидентов по импортным контрактам и кредитным соглашениям. «Это положительно отразилось на курсовой динамике гривни, которая укрепилась на межбанковском рынке относительно доллара США на 0,5%, до 7,9797 грн./долл. США, а в наличном сегменте – на 1,07%, до 8,0151 грн./долл. США», – отмечает НБУ.

В таких условиях Нацбанк имел возможность не только уменьшить объемы своих отрицательных валютных интервенций, но и покупать в последние дни месяца иностранную валюту, увеличивая объем международных резервов.

Официальный курс гривни с начала февраля укрепился относительно доллара США на 0,14% – до 7,99 грн./долл. США, к евро – на 3,78%, до 10,7777 грн./евро, а к российскому рублю – снизился на 0,89%, до 2,6587 грн./10 рублей.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9775/7,9800 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2657 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2660/0,2663 грн./рубль. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,99 рублей за доллар (-0,05).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3530/1,3625 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8035/10,8245 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8440/10,8565 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 10,7510/10,7585 грн./евро.

Национальный банк Украины своим постановлением от 24 февраля 2010 г. №97 отозвал лицензию и инициировал процедуру ликвидации ОАО «Банк «БИГ Энергия».

Об этом сказано в сообщении регулятора, размещенном на официальном сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с 1 марта т.г. приостановлены полномочия временного администратора банка Юрия ВАСИЛЬЧЕНКО, правления и наблюдательного совета банка. Ликвидатором банка назначен независимый эксперт Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 14,9%, и на 1 февраля 2010 г. составила 1,692 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 февраля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 февраля 2010 г. составила 304,709 млн. грн. (по сравнению с 1 января 2010 г. выросла на 14,5%), в Луганской – 159,307 млн. грн. (рост 20,3%), в Харьковской – 114,664 млн. грн. (сокращение задолженности на 4,1%). На втором месте (после Донецкой области) по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 169,522 млн. грн. (рост с начала года – 20,8%).

Госкомстат отмечает, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской (на 1 февраля 2010 г. задолженность по области составляет 86,492 млн. грн.), Тернопольской (10,528 млн. грн.) и Харьковской обл. (114,664 млн. грн.).

В одной области задолженность на 1 февраля т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Черновицкой обл. – 7,966 млн. грн. (рост с начала года – 39,6%), а также в Севастополе – 9,17 млн. грн. (рост – 114,4%).

Агропром

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ВАХК «Kernel Holding SA» (Люксембург) на приобретение акций компаний Whomersley Limited и Olley Limited (обе – Британские Виргинские острова).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю контроль над компанией Allseeds Group Public Co. Limited (Кипр).

Украина с начала текущего маркетингового года (с 1 июля 2009 г.) экспортировала 16 млн. 252 тыс. тонн зерна, что на 2,2%, или на 352 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие оперативные данные сообщил журналистам директор Департамента развития аграрных рынков Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

Сообщается, что на внешние рынки Украина экспортировала 7,551 млн. тонн пшеницы, 4,432 млн. тонн ячменя и 4,07 млн. тонн кукурузы.

Киевсовет назначил на вторник, 2 марта, отдельное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято после двухчасового эмоционального обсуждения депутатами вопроса, как именно рассматривать наработанные разными фракциями соответствующие проекты решений, а также с учетом необходимости широкого обсуждения вопроса.

Лидер одноименного блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО настаивал на рассмотрении проекта решения об отмене приватизации этих рынков без дополнительных обсуждений, поскольку этот документ был утвержден членами специальной рабочей группы, изучавшей ситуацию.

В свою очередь, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что спешить с принятием этого решения не стоит без заслушивания докладов и позиций представителей рынков и представителей Киевской городской госадминистрации, которые занимаются этим вопросом.

Он подчеркнул, что предыдущее решение Киевсовета о продаже помещений Владимирского и Житнего рынков опротестовала прокуратура, а, следовательно, его действие приостановлено.

После этого О.ДОВГИЙ предложил всем председателям фракций озвучить свои позиции относительно приватизации рынков.

Председатель фракции Блока Литвина Валерий МОШЕНСКИЙ предложил изучить этот вопрос на отдельной сессии Киевсовета. Его предложение поддержали 60 из 95 присутствующих в зале депутатов.

В то же время представитель фракции Гражданского актива Киева Юрий БОНДАРЬ сказал, что не все депутаты успели принять участие в голосовании, и предложил О.ДОВГОМУ еще раз проголосовать за это предложение. В результате – 62 из 107 депутатов (43 депутата - от Блока Черновецкого, по 8 депутатов - от ГАКа и Блока Литвина, 3 внефракционных депутатов, Партия регионов не принимали участия в голосовании) отдали свои голоса за рассмотрение вопроса во вторник на дополнительной сессии, которую предполагается провести в формате общественных слушаний.

В ходе всех этих голосований В.КЛИЧКО стоял на трибуне и несколько раз пытался настоять на голосовании за отмену решения о приватизации помещений рынков. С третьей попытки его инициатива была проголосована, но не получила поддержки большинства: за нее отдали голоса 44 из 109 депутатов (13 депутатов – из фракции Блока Кличко, 3 – из Блока Литвина и 28 – от БЮТ).

Международные новости

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s предупредило власти Испании о том, что слабое экономическое положение в стране может не позволить снизить бюджетный дефицит, что может привести к понижению суверенного рейтинга, сообщает BBC.

По прогнозам агентства, дефицит страны останется на уровне 5% от ВВП до 2013 года.

На данный момент S&P сохраняет рейтинг государственных облигаций Испании на уровне AA+.

Ранее ряд международных экспертов заявили о том, что в Испании может повториться "греческий кризис".

Согласно пересмотренным данным, ВВП США вырос в четвертом квартале 2009 года на 5,9% в годовом исчислении, сообщает Reuters. Аналитики, тем временем, ожидали подтверждения первой оценки, зафиксировавшей рост на 5,7%.

Как отмечает агентство, рост американской экономики в четвертом квартале прошлого года оказался сильнее прогнозов благодаря тому, что компании увеличивали инвестиции и медленнее сокращали запасы, свидетельствует вторая оценка министерства торговли США.

Столь высоких темпов роста ВВП не наблюдалось с третьего квартала 2003 года. В июле-сентябре прошлого года экономика выросла на 2,2%.

Однако, несмотря на уверенный экономический рост во второй половине 2009 года, последние данные указывают на его замедление в первом квартале этого года.

(УНИАН)