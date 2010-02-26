Курс НБУ на 01.03.10

Официальный курс НБУ на 01.03.10100 USD – 799.0000 (26 февраля – 799.0000) 100 EUR – 1084.2430 (26 февраля – 1077.7711) 10 RUR – 2.6599 (26 февраля – 2.6587)Учетные курсы банковских металлов на 01.03.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88888.75 (26 февраля-87310.73) 961 XAG 10 Серебро-1287.99 (26 февраля-1272.01) 962XPT10Платина-123046.00(26 февраля-120649.00) 964XPD10 Палладий-34357.00(26 февраля-33238.40)

Официальный курс НБУ на 01.03.10 100 USD – 799.0000 (26 февраля – 799.0000) 100 EUR – 1084.2430 (26 февраля – 1077.7711) 10 RUR – 2.6599 (26 февраля – 2.6587) Учетные курсы банковских металлов на 01.03.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88888.75 (26 февраля-87310.73) 961 XAG 10 Серебро-1287.99 (26 февраля-1272.01) 962XPT10Платина-123046.00(26 февраля-120649.00) 964XPD10 Палладий-34357.00(26 февраля-33238.40)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter