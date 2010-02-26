Анонс на 1 марта

Президент Украины Виктор Янукович осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель.

***

Состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины.

***

Начнется заседание Согласительного совета.

***

Состоится совместная пресс-конференция главы Комиссии по вопросам конкуренции Швейцарской Конфедерации Вальтера Штоффеля и и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко. Руководители антимонопольных ведомств проинформируют о результатах переговоров об усилении сотрудничества в банковской и финансовой сферах, ТЭК, на рынках транспорта, связи и т.п..Кроме того, будут представлены конкретные формы и направления межведомственного взаимодействия, направленные на заключение двустороннего Меморандума о сотрудничестве в отрасли конкуренции.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.