Анонс на 1 марта
Визит Януковича в БрюссельВнеочередное заседание КабминаЗаседание Согласительного совета
Президент Украины Виктор Янукович осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель.
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Состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины.
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Начнется заседание Согласительного совета.
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Состоится совместная пресс-конференция главы Комиссии по вопросам конкуренции Швейцарской Конфедерации Вальтера Штоффеля и и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко. Руководители антимонопольных ведомств проинформируют о результатах переговоров об усилении сотрудничества в банковской и финансовой сферах, ТЭК, на рынках транспорта, связи и т.п..Кроме того, будут представлены конкретные формы и направления межведомственного взаимодействия, направленные на заключение двустороннего Меморандума о сотрудничестве в отрасли конкуренции.
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