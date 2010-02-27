Ставнийчук ушла в отставку

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК написала заявление об отставке.

Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

По ее словам, она написала заявление только 25 февраля, поскольку руководствовалась основным принципом функционирования государства - непрерывностью власти, принципом правопреемства.

«Ввиду того, что в администрации Президента предметом моей деятельности были чуть ли не основные полномочия Президента, в частности, речь идет о полномочиях, связанных с законодательной деятельностью, законодательными инициативами Президента, наработкой правовых позиций Президента, в том числе правовыми позициями Президента в Конституционном Суде, с вопросами представления интересов Президента в судах общей юрисдикции, - поэтому, исходя из государственнической позиции, я считала необходимым обеспечить непрерывность деятельности института Президента», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что приняла решение исполнять свои обязанности, пока не передаст всю имеющуюся информацию и документацию новому руководству Администрации Президента.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, после того, как у нее появилась возможность ввести в курс дел новое руководство Администрации Президента, ею было написано «заявление об отставке из этических соображений».

Как сообщал УНИАН, 25 февраля новый глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ образовал вместо Секретариата Президента Администрацию Президента и назначил ее главой Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Работникам Секретариата Президента Украины В.ЯНУКОВИЧ указал продолжать исполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудового договора с ними.