Велосипедный рай на севере Германии

В эти дни в Эссене проходит велосипедная ярмарка Fahrrad 2010. Эскпоненты представили новые модели и оригинальные технические решения. Ну а в центре внимания публики по-прежнему остаются элеткробайки, сообщает Немецкая волна.

В пятницу 26 февраля в Эссене открыла свои двери для посетителей ярмарка Fahrrad ("Велосипед"). Название говорит само за себя. До недавних пор крупнейшая в Европе велосипедная ярмарка IFMA, которая проходила в Кёльне, перекочевала в город Фридрихсхафен.

Но, свято место пусто не бывает, и на севере, а именно в Северном Рейне-Вестфалии появилась новая ярмарка. Ведь Германия по-прежнему переживает велосипедный бум. В настоящий момент в стране, по оценке главы немецкого "Велоклуба" (RadClub Deutschland) Ульриха Филлиеса (Ulrich Fillies), насчитывается от 50 до 60 миллионов велосипедов.

Тем не менее, спрос на "байки" продолжает расти. Судя по тому, что выставили экспоненты на нынешней ярмарке, в центре внимания по-прежнему остается электробайк. "Электрификации" подверглись и маунтинбайки, и складные модели, и лигерады, и тандемы, и круизеры, и тяжелые двухподвесочные байки.

Особое внимание покупатель электровелосипеда должен обращать на аккумулятор, - предупреждает Ульрих Филлиес. - Многие дешевые модели оснащены не слишком мощными и емкими батареями и, главное, срок их годности не превышает два-три года… А замена аккумулятора может обойтись в 600-700 евро".

Ну а как спрос на элетробайки будет развиваться в дальнейшем? По мнению главы Велосипедного клуба Германии, в ближайшие несколько лет их популярность будет расти.

"В настоящий момент имидж электровелосипеда как спутника людей в возрасте меняется в сторону современного бесшумного, экологичного и экономного средства передвижения по городу, - отмечает Ульрих Филлиес. - На не слишком большие расстояния, например, по пути в офис электробайк вполне можно использовать в качестве альтернативы автомобилю".

Конечно, не стоит на месте и техника для "обычных" неэлектрических велосипедов. Так на ярмарке в Эссене были представлены новые многоскоростные планетарные втулки, новые еще более мощные амортизаторы, новые серийные маунтинбайки весом всего в 7 кг.

Любопытство публики вызвали "лежачие" велосипеды (лигерады), предназначенные для гонок в горах, а также велосипед, который можно приводить в движение не только крутя педали, но и двигая руль вверх-вниз. Смысл последнего изобретения заключается не только в ускорении движения, но и в тренировке спины велосипедист