ГЛАВНОЕ на 27 февраля

Хроника дня

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Экономика

ВВП Украины в 2009 г. сократился на 15%

Экономика Украины в 2009 году сократилась на 15% по сравнению с 2008 годов. Снижение ВВП страны в последней четверти минувшего года составило 7% против аналогичного периода годом ранее; в III квартале - на 9,1% по сравнению отчетным периодом 2008 года. Такие предварительные данные приводит Госкомстат страны.

Согласно прогнозу Минэкономики Украины рост ВВП текущем году ожидается в пределах 3-3,7%.

Финансы

Банки Украины могут возобновить кредитование

«Банки могут возобновить кредитование во второй половине 2010 года в случае стабилизации экономической ситуации, снижения рисков и улучшения платежной дисциплины клиентов», - заявил председатель правления УкрСиббанка Сергей Наумов, сообщает Дело.

По словам банкира, уже сейчас можно наблюдать позитивные тенденции: стабилизируются «плохие» долги и уменьшается задолженность клиентов.

«Как только мы будем видеть, что мы расформировываем резервы, у нас улучшается по банковской системе адекватность капитала и мы понимаем, что мы не кредитуя теряем больше, чем кредитуя, — это уже будет сигнал и мы начнем шаг за шагом начинать финансировать», — пояснил банкир.

«Мы будем работать с хорошими клиентами, хорошими заемщиками, которые хорошо себя зарекомендовали в кризис. И индикатором для нас будет финансовое состояние компании», — подчеркнул председатель правления УкрСиббанка.

Экономист: на протяжении февраля гривня выросла на 0,6%

По итогам февраля ревальвация гривни по отношению к доллару составила 0,6%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его подсчетам, за последнюю неделю украинская валюта подорожала к американской на 0,2%. В пятницу, 26 февраля, обменный курс продолжал стоять на месте, отметил экономист. Он добавил, что Национальный банк при этом провел уже четвертую интервенцию подряд в поддержку доллара по курсу 7,98 грн./долл.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что игроки рынка продолжили держать свои котировки на этой отметке. На межбанковском валютном рынке курс гривни к доллару в пятницу не изменился, напомнил экономист.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 февраля, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9785/7,9820 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9775/7,9800 грн./долл.

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

ТЭК

«Киевгаз» сократил поставки газа на Киевские ТЭЦ

Газотранспортная компания ОАО «Киевгаз» в принудительном порядке сократила поставку природного газа на ТЭЦ Акционерной компании «Киевэнерго».

Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций "Киевэнерго" со ссылкой на председателя правления АК Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

«Снижение давления газа происходит постепенно, начиная с 23 февраля. Работая в таких условиях уже четвертый день, специалисты "Киевэнерго" прилагают значительные усилия, чтобы компания в полном объеме выполняла свои обязательства перед потребителями и условия подписанного ранее Меморандума», - сказал Э. СОКОЛОВСКИЙ.

В «Киевэнерго» отмечают, что сокращение давления газа на ТЭЦ «Киевэнерго» со стороны газоснабжающих организаций происходит вопреки подписанному осенью 2009 года между тремя сторонами - Киевэнерго, Киевской городской госадминистрацией и НАК «Нафтогаз Украины» - Меморандуму, который должен гарантировать стабильность отопительного периода до весны 2010 года. Условиями Меморандума предусматривается, что "Киевэнерго" получает стабильные поставки газа в течение отопительного периода и рассчитывается за него пропорционально средствам, которые поступают от КГГА в счет компенсации разницы между действующими тарифами на тепло и стоимости его производства.

«Сокращение поставок газа происходит, в том числе, и для производства электрической энергии, за которую компания рассчитывается своевременно в стопроцентном объеме. Поэтому действия предприятий НАК "Нафтогаз" не только в одностороннем порядке нарушают условия Меморандума и ставят под угрозу его соблюдение, но и затрагивают интересы бизнеса компании в других направлениях деятельности. Ведь на ТЭЦ "Киевэнерго" тепловая и электрическая энергия производятся одновременно, что делает стоимость гигакалории для наших потребителей наименьшей в Украине », – добавил Э. СОКОЛОВСКИЙ.

АК «Киевэнерго» официальным письмом проинформировала Киевскую городскую госадминистрацию о сложившейся ситуации и попросила вмешаться в решение вопроса поставок газа на киевские ТЭЦ, т.к. Меморандум является трехсторонним.

Сейчас на ТЭЦ "Киевэнерго" в полной мере используется весь объем газа, который подается газоснабжающими организациями. Таким образом, потребители АК «Киевэнерго» получают тепловую энергию пропорционально уровню поставок газа.

«Киевэнерго» напоминает, что в прошлом отопительном сезоне из-за прекращения газоснабжения со стороны предприятий НАК "Нафтогаз" компании пришлось прекратить горячее водоснабжение, а позже и перейти на использование резервного топлива.

Промышленность

Украина может выйти на шестое место в мире по продаже оружия

Украина по итогам прошлого года может выйти на шестое место в мире по продаже оружия.

Такое убеждение выразили эксперты Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК и Сергей ЗГУРЕЦ в статье для газеты "Зеркало недели" (№ 8 (788) 27 февраля - 5 марта 2010).

По их словам, благодаря заключенным в 2009 году контрактам, Украина впритык приблизилась к пятерке мировых лидеров оружейной торговли и, по предварительным подсчетам, может оказаться в шестерке крупнейших поставщиков оружия после США, России, Франции, Германии и Израиля.

Объясняя эти прогнозы, В.БАДРАК и С.ЗГУРЕЦ отметили, что согласно данным Агентства по вопросам ОПК Минпромполитики Украины, объем производства предприятий ОПК страны в 2009 году вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом, что даст возможность Украине выйти на 6 место в мире по объемам продаж оружия.

При этом наибольший рост производства по итогам года отмечен в авиастроении -77%, судостроении - 71%, в секторе производства вооружений и военной техники - 16%.

«Учитывая экономический кризис, результаты действительно поражают. Но есть еще один важный нюанс: положение ОПК Украины в прошлом году улучшилось исключительно за счет оружейного экспорта», - отметили эксперты.

Аналитики утверждают, что 2009 год стал для Украины рекордным по заключению крупных контрактов.

«Пакет заказов ГК «Укрспецэкспорт» и ее дочерних предприятий обеспечил задел для солидного роста ежегодных объемов оружейного экспорта на ближайшие два-три года. Речь идет о контрактах на модернизацию военно-транспортных самолетов Ан-32 для Индии (стоимостью свыше 400 млн. дол.), поставки партии малых десантных кораблей на воздушной подушке типа «Зубр» Китаю (на 315 млн. дол.), поставки Ираку шести военно-транспортных самолетов Ан-32 (на сумму около 100 млн. дол.) и 420 новых бронетранспортеров БТР-4 (на сумму около 46 млн. дол.), наконец, о поставках большой партии бронетранспортеров Таиланду», - пишут эксперты.

«Также весомыми стали поставки газотурбинных установок производства ГП «Зоря-Машпроект» для индийских ВМС (для ранее поставленных Индии фрегатов российского производства и национальных эсминцев проектов Р15А и Р15В). А также соглашение на поставку ВВС Индии 100 двигателей АІ-20 сер. 5 для Ан-32 (стоимостью около 110 млн. дол.)», - рассказали аналитики.

Агро

В последний день зимы местами небольшой дождь

Завтра, 28 февраля, в Украине без существенных осадков, только ночью в западных, а днем в северных областях местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных, центральных областях и на севере Левобережья при прояснениях до 9° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла; на крайнем юге и западе страны ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму и в Закарпатье до 12°.

В Киеве и Киевской области в последний день зимы облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман; днем местами небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 0-4° тепла, в Киеве - ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.