20% сокращение штата коснется и АП, и местных администраций

Сокращение штата на 20 процентов коснется не только Администрации Президента Украины, но и местных администраций.

Об этом заявил глава президентской Администрации Сергей ЛЕВОЧКИН в эфире телеканала Интер в воскресенье.

В частности он подчеркнул, что будет выполняться требование Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о сокращении на 20 процентов по всей вертикали государственной власти, в том числе, областных и районных администраций.

В то же время С.ЛЕВОЧКИН заверил, что профессионалы не потеряют свою работу: «С другой стороны мы будем следить за тем, чтобы оставлять лучших из лучших, профессионалов - тех, кто эффективно выполняет государственную функцию».

Кроме того, он сообщил, что при сокращении аппарата Администрации Президента будут также сокращаться консультативно-совещательные органы, которые были созданы при Главе государства в последние годы. При этом, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, будет учитываться их эффективность для выполнения главной функции Президента – «служения украинскому народу».