ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Рейтинг: «Топ-100 украинских бизнес-леди», в котором представляет уникальный рейтинг «ТОП-100 украинских бизнес-леди». Такой проект реализован в Украине впервые…

http://delo.ua/biznes/rynki/rejting-top-100-ukrainskih-biznes-ledi-137947/

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Также «Дело» в материале «Мнение: Это здорово, что бизнес теряет свое чисто мужское лицо» подает размышления на тему «Бизнес-леди - это хорошо или плохо?»…

http://delo.ua/archive/opinions/mnenie-eto-zdorovo-chto-biznes-terjaet-svoe-chisto-muzhskoe-lico-137951/

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«Дело» в материале «В провинции квартиру можно купить по ценам пятилетней давности» пишет - в Херсоне и Николаеве, где жилые квадраты и ранее были не столь дорогие, как в промышленно развитых регионах страны, с начала года потеряли в цене еще, как минимум, 10%…

http://delo.ua/biznes/rynki/v-provincii-mozhno-kupit-po-cenam-davnosti-137624/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Дезактивированный уголь» пишет – меры Кабинета министров по поддержке угольной отрасли привели к дефициту в стране энергетического угля. НАК ЭКУ в пятницу заявила, что ГП "Уголь Украины" не может загрузить топливом энергогенерирующие компании. В Минтопэнерго свою ошибку признают и обещают изменить правила игры на рынке. В частности, будет отменена норма, обязывающая государственные генерации закупать исключительно государственный уголь…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1329832

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Ликвидация войдет в Трансбанк» пишет – временный администратор Трансбанка обратился в правление НБУ с просьбой сегодня принять решение о ликвидации учреждения. Как стало известно изданию, перед ликвидацией банк продал активы на 100 млн. грн., чтобы вернуть долг НБУ. В процессе ликвидации банка на продажу будут выставлены 8,5% акций телеканала "Тонис", но продать их дорого будет сложно, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1329821

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Издание «Экономические известия» в материале «Время экспортировать» пишет – спустя два месяца с начала года Госкомстат обнародовал данные по украинской экономике за прошлый год. Как и прогнозировали Минэкономики и Национальный банк, падение валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам прошлого года составило 15% по сравнению с 2008 г. Будущее украинской экономики зависит от мирового спроса на товары отечественных экспортеров и бюджетной политики украинского правительства…

http://eizvestia.com/state/full/4192305

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Также «Экономические известия» в публикации «Топливный передел» пишут - для рынка горючего 2010 г. должен стать периодом зализывания ран. Просевшие продажи нефтепродуктов и последствия ценовых войн 2009 г. заставят участников рынка в новом сезоне сосредоточиться в основном на решении накопившихся проблем…

http://eizvestia.com/markets/full/4192308

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«Газета по-киевски» в материале «Дешевых квартир мало. Но они есть» подает результаты собственного расследования, в каких регионах Украины можно найти квартиры по «подъемной» цене…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/01/043137.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Потопы Киева: плывущие по Днепру дома и пиво из реки» пишет – столичные власти готовятся эвакуировать киевлян в случае паводка. Как рассказал начальник главка по чрезвычайным ситуациям Виталий Пшеничный, в каждом районе уже предусмотрели временное жилье — это общежития и квартиры маневренного фонда. В мэрии также начертили карту возможного подтопления. По словам Пшеничного, больше всего пострадают Дарницкий и Днепровский районы, чуть меньше - Оболонь, Подол, Конча-Заспа. Кроме того, существует большой риск, что затопит поля Бортнической станции аэрации, а это чревато тем, что отходы очень сильно загрязнят Днепр, а оттуда попадут в краны…

http://www.segodnya.ua/news/14118976.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Поблажки для застройщиков» пишет – правительство России поняло, что строители не вынесут одновременно коррупцию и кризис, и решило провести революцию в секторе. Строители будут работать по простым правилам и без поборов, обещают чиновники…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/01/226943

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Издание «Известия» в публикации «Нью-Пикалёво» пишет - в ближайшее время в правительстве России обсудят судьбу трех моногородов, ситуация в которых представляется чиновникам наиболее тревожной. В списке и Пикалёво. Его жители заставили говорить о себе всю страну, когда в июне прошлого года перекрыли федеральную трассу, требуя восстановления работы вставших предприятий, и добились в итоге визита премьера Владимира Путина. Урок из забастовки извлечен - подготовлена программа, которая должна помочь Пикалёву перестроить производство на современный лад и создать новые рабочие места. Побывав на месте, специальный корреспондент "Известий" оценила предстоящие перемены…

http://www.izvestia.ru/special/article3139035/

(УНИАН)