Анонс на 1 марта

- Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках своего первого официального визита 1 марта в Брюссель проведет встречи с руководителями институтов Европейского Союза. В частности, как планируется в программе визита, В.Янукович проведет встречи с Президентом ЕС Германом Ван Ромпеем, Президентом Европейской комиссии Жозе Баррозу, Президентом Европейского парламента Ежи Бузеком, Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон. В то же время согласно программе визита не планируется встреча В.Януковича с Генеральным секретарем НАТО Андерсеном Фог Расмуссеном.

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10-00 - Состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж. Нужна аккредитация.

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - Состоится совместная пресс-конференция главы Комиссии по вопросам конкуренции Швейцарской Конфедерации Вальтера Штоффеля и и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко. Руководители антимонопольных ведомств проинформируют о результатах переговоров об усилении сотрудничества в банковской и финансовой сферах, ТЭК, на рынках транспорта, связи и т.п..Кроме того, будут представлены конкретные формы и направления межведомственного взаимодействия, направленные на заключение двустороннего Меморандума о сотрудничестве в отрасли конкуренции (ул. Урицкого, 45, 4-й этаж, зал заседаний).

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14-00- Состоится Прямая линия читателей газеты «Комсомольская Правда в Украине», главного инженера КП «Киевавтодор» Василия Мельниченко и начальника главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия Пшеничного. Темы: Чем грозит Киеву таяние снега? В каком состоянии находятся столичные ливнестоки? Возможно ли предотвратить катаклизм, который наверняка возникнет во время потепления? (ул. Фрунзе, 104; 5 этаж).

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15-00 - Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов проведет селекторное совещание с председателями Совета министров АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, относительно действий центральных и местных органов исполнительной власти по предотвращению возможных затоплений в результате паводков. Вход в Дом Правительства с ул. Грушевского, 12/2, 6-й подъезд, 8-й этаж (Зал селекторных совещаний).

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15-00 - Представители ВО «Молодежь - надежда Украины» и ГК «Общественное сопротивление Украины» проведут митинг возле Администрации Президента Украины с требованием к новому главе государства воспользоваться правом вето относительно принятого парламентом Закона "Об осуществлении государственных закупок “(ул. Банковская, 11).