В Японии промпроизводство в январе выросло на 2,5%

Япония. В январе 2010 года промышленное производство выросло на 2,5%, по сравнению с декабрем 2009 года, и на 18,2% по сравнению с январем 2009 года.

Япония. В январе 2010 года розничные продажи выросли на 2,9%, по сравнению с декабрем 2009 года, и на 2,6% по сравнению с январем 2009 года.

Япония. В январе 2010 года индекс цен потребителей упал на 1,3%, по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. Японская промышленность действительно преодолела симптомы кризиса. Это большой успех. Но, в тот же момент, платежеспособность японцев еще находится в стадии послекризисного синдрома. Поэтому присутствует низкий рост розничных продаж в условиях дефляции. Перед правительством страны стоит непростая задача - поднять доходы населения, но при этом не затормозить рост промышленного производства.