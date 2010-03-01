В еврозоне индекс делового и потребительского доверия в феврале снился до 95,9 пункта

Еврозона. В феврале 2010 года сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике в странах еврозоны снился до 95,9 пункта.

Еврозона. В феврале 2010 года индекс доверия в промышленности остался на уровне «минус» 13.

Еврозона. В феврале 2010 года индекс потребительского доверия остался на уровне «минус» 17.

Еврозона. В феврале 2010 года индекс доверия в секторе услуг вырос до «плюс» 1 против «минус» 1 в январе 2010 года.

Еврозона. В феврале 2010 года индекс делового климата повысился до «минус» 0,98 против «минус» 1,13 в январе 2010 года

Франция. В феврале 2010 года индекс доверия потребителей снизился до «минус» 33 против «минус» 28 в январе 2010 года

Комментарий. И бизнес, и население стран Западной Европы в растерянности. Бесконечные разговоры о дефолте Греции, дискуссии надо или нет повышать ставки Центробанка ЕС, поиск вариантов выхода экономики из кризиса - все это дезориентирует и бизнес, и население в целом.