Возглавить Кабмин должен представитель Партии регионов

Возглавить Кабинет министров должен представитель Партии регионов.

Такое мнение высказал в эфире ТВі народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Я сторонник того, чтобы премьер-минстром был представитель Партии регионов, скорее всего, (Николай) АЗАРОВ», - заявил он.

В то же время, Н.ШУФРИЧ добавил, что «держал кулаки», чтобы эффективным главой Кабмина стал Борис КОЛЕСНИКОВ.

Относительно вероятности премьерства Арсения ЯЦЕНЮКА он отметил: «Я сложно себе это представляю», и уточнил, что вряд ли А.ЯЦЕНЮКА можно назвать нейтральным, компромиссным кандидатом на пост главы правительства.

Комментируя шансы достичь договоренностей между двумя крупнейшими фракциями парламента – Партии регионов и БЮТ, - Н.ШУФРИЧ выразил сомнение в таком развитии событий в ближайшем будущем из-за «личностных факторов» между лидерами. «Я не вижу перспектив для объединения с БЮТ», - заявил он.