Фракция БЮТ требует завтра рассмотреть вопрос об отставке Кабмина

Фракция БЮТ требует завтра рассмотреть в сессионном зале Верховной Рады вопрос об отставке Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что обычно во вторник явка депутатов в ВР является самой большой, и этот вопрос полностью может быть рассмотрен. «Мы требуем рассмотреть этот вопрос завтра безотлагательно», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По словам лидера фракции БЮТ, тем самым парламент завершит период неопределенности в деятельности органов исполнительной власти и формировании новой коалиции.

«Голосование за отставку – это, по сути, новая коалиция. И потом не нужны ни списки, ничего», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что те силы, которые проголосуют за отставку правительства, и возьмут на себя ответственность за дальнейшую ситуацию в стране.