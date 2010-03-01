В Киеве задержан Лозинский

В Киеве задержан бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ, которого обвиняют в убийстве гражданина Валерия Олийныка.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО.

Подробности пока не разглашаются. Как отметил Ю.БОЙЧЕНКО, В.ЛОЗИНСКИЙ сейчас находится в Генпрокуратуре.

Как заметил Ю.БОЙЧЕНКО, В.Лозинский сам явился в Генеральную прокуратуру.

«Его настолько обложили, настолько сузили круг, что он понял, что дальше скрываться нет смысла», - сказал начальник пресс-службы ГПУ.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, нанесенное способом, имеющем характер особого издевательства, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполнено по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.

28 декабря генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что по делу бывшего народного депутата от БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО достаточно доказательств для его обвинения.

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что «сегодня дело ЛОЗИНСКОГО практически расследовано – провели около полсотни различных экспертиз и следственные эксперименты, допросили свыше тысячи свидетелей». По его словам, увеличилось количество статей обвинения против В.ЛОЗИНСКОГО и его подручных – «незаконного лишения свободы (речь идет об охотниках, захваченных бывшим депутатом), вымогательство, превышения служебных полномочий и даже подделка документов». При этом А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что «в розыске не только ЛОЗИНСКИЙ, но и один из его приближенных».

«Как только задержат беглецов, дело будет передано в суд в кратчайшие сроки», - заверил генпрокурор.