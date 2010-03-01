Кабмин будет рекомендовать НКРЭ не повышать цены на газ в 2010г.

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании решил рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранить цены на природный газ для всех категорий потребителей в 2010 году на уровне 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«На сегодняшнем заседании правительства принято решение, что для бюджетных организаций, населения и промышленных организаций цена на газ останется на уровне цены 2009 года», - сказал Ю.ПРОДАН, уточнив при этом, что сохранить цену рекомендовано до декабря 2010 года включительно.

Министр отметил, что данное решение было принято в связи с тем, что в прошлом году Украине удалось сформировать достаточные запасы природного газа в подземных хранилищах, который закачивался туда по льготным ценам 2009 года.

«Мы в прошлом году закачали газ по низкой цене. Вы знаете, что мы имели определенные льготные условия в рамках договора, который был заключен в 2009 году, который позволил сформировать соответствующую базу (запасы в ПХГ) и цены, соответственно. не будут изменяться.